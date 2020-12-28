انفراد.. « المال» تنشر أحدث تطورات مشروع حامض الفوسفوريك بالوادى الجديد

حصلت «المال» على أحدث تطورات وتفاصيل تنفيذ مشروع حامض الفوسفوريك فى الوادى الجديد، باستثمارات 1.1 مليار دولار، عقب انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك المسئولة عن تنفيذ المشروع فى 6 ديسمبر الحالي.

وتتبع الشركة الجديدة شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة «وافكو» وستتولى تنفيذ وتشغيل مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد، على مساحة 560 كم.

وبحسب تصريحات مسئول فى قطاع البترول و الثروة المعدنية لجريدة «المال»، فإنه خلال انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة قام المساهمون بتجديد الثقة فى أعضاء مجلس الإدارة ، لتولى إدارة الشركة خلال المرحلة المقبلة برئاسة المهندس محمد عبد العظيم لمجلس الإدارة و المهندس مدحت يسرى كعضو منتدب.

وقال المسئول إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، شدد على التعجيل بكل الإجراءات الخاصة بوضع المشروع على خريطة مشروعات الوزارة ،على أن تقوم الأخيرة بمتابعته بشكل دورى.

ويضم هيكل ملكية الشركة الجديدة شركات فوسفات مصر، الأهلى كابيتال القابضة، بنك الاستثمار القومى، هيئة الثروة المعدنية وشركات بتروجت، إنبى ،غاز الشرق ، أبو قير للأسمدة ، الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة «وافكو» والشركة القابضة الكيماوية.

وعلى صعيد المفاوضات مع الجهات الممولة للمشروع، أكد المسئول أن المفاوضات مستمرة فى طريقها الصحيح و بشكل جيد تمهيدا للتوقيع قريبا.

وأضاف أنه بمجرد توقيع عقود التمويل مع البنوك والمؤسسات سيتم بدء استكمال حصص المساهمين فى رأس مال الشركة الجديدة المسئولة عن تنفيذ المشروع.

ومن المرتقب أن تستحوذ البنوك ومؤسسات التمويل على نحو 720 مليون دولار من جملة استثمارات المشروع ، يتصدرها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك و«مؤسسة التمويل الأفريقية» AFC»، فضلا عن عدة بنوك مصرية واستثمارية تعمل داخل مصر، وذلك وفقا لخبر انفردت به «المال» فى يوليو الماضى.

الشركة تدرس إنشاء رصيف على البحر الأحمر باستثمارات مليار جنيه

على صعيد آخر، كشف المسئول عن أنه جار حاليا دراسة إنشاء رصيف بحرى يتبع الشركة على ساحل البحر الأحمر لخدمة المشروع الجديد، فضلا عن خدمة شركة فوسفات مصر و المصرية لتسويق الفوسفات فى عمليات تصدير صخور الفوسفات و حامض الفوسفوريك و أى منتجات تعدينية أخرى.

وقال إن الاستثمارات التقريبية لذلك الرصيف قد تصل لمليار جنيه.

وعلى جانب آخر، علمت «المال» أنه من المرتقب قيام رئيس الوزراء بزيارة محافظة الوادى الجديد لتفقد المشروعات القائمة بالمحافظة، ومن ضمنها مشروع فوسفات أبو طرطور و مصنع حامض الفوسفوريك، وذلك مع مطلع العام الجديد.

ونشرت «المال» نهاية أبريل الماضى تفاصيل تأسيس شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك برأس مال مرخص به يبلغ 100 مليون دولار، ومصدر حوالى 10 ملايين دولار.

ويتضمن المشروع الجديد إنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك، سيقوم باستهلاك حوالى 2.2 مليون طن من الفوسفات بتركيز %27 فضلا عن 600 ألف طن كبريت سنويا، بهدف إنتاج مليون طن حامض فوسفوريك بتركيز %54 سنويا بغرض التصدير.

ويعتبر حمض الفوسفوريك المادة الأساسية فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة.

ووافق مجلس الوزراء فى أبريل الماضى على منح الشركة ترخيص منطقة حرة بمحافظة الوادى الجديد، لتنفيذ مشروعها فى نفس موقع مشروع فوسفات مصر.

وشهد وزير البترول واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفير الصينى بالقاهرة، لياولى تشانج، توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك فى هضبة أبو طرطور، فى ديسمبر2019.

وتم التوقيع بين شركة «وافكو» والتحالف الصينى (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية، وشركة «ونجفو» المحدودة (والذى يتمتع بخبرة عالمية فى هذا المجال) على عقد إنشاء المصنع بنظام تسليم المفتاح.

كما شهد العام الماضى أيضا توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية تصل لحوالى 500 ألف طن سنويًا، بما يعادل نصف المتوقع إنتاجها من المشروع مع شركة «وينجفو» المحدودة الصينية (WENGFU) – أحد أطراف التحالف الصينى، والتى تعد أحد أكبر منتجى الصناعات الفوسفاتية فى العالم.