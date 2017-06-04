انفراد .. المالية تخفض الضريبة على أكياس الدم إلى 1.3%

أبرمت وزارة المالية اتفاقا مع نظيرتها للصحة يقضي بخفض ضريبة القيمة المضافة على أكياس الدم المصنعة من 13% إلى 1.3%.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية، إن الضريبة تفرض على أكياس الدم الفارغة، ويأتي تطبيق السعر الحكمى الجديد باحتساب نسبة 10٪ من سعر كيس الدم الفارغ ، لتنخفض بذلك الضريبة من 13٪ الى 1.3٪ فقط .

وأضاف أن الوزارة أبرمت هذا الاتفاق وفقا للصلاحيات الممنوحة لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة لتحديد قوائم بقيم بعض السلع والخدمات.

وأكد أن الوزارة لا تستخدم هذه الصلاحية إلا فى أضيق الحدود لمواجهة الحالات الانسانية التى لم يشملها القانون والمتعلقة بتخفيف الاعباء على المرضى .

ومن المتوقع ان تصدر وزارة المالية بيانا لشرح الاتفاق خلال الساعات المقبلة .