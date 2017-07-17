انفراد ..القائمة الكاملة لفرص الخريطة الاستثمارية

عاصمة جديدة في الصعيد وتليفريك ومارينا لليخوت واراضي مجانيةأحمد عاشورحصلت "المال" على تفاصيل الفرص الاستثمارية،البالغة نحو 600 مشروعا،والتى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي،بالتنسيق مع الجهات الحكومية صاحبة الولاية من بينها وزارات الدفاع والاسكان والزراعة والسياحة، وجارٍ الترويج له

عاصمة جديدة في الصعيد وتليفريك ومارينا لليخوت واراضي مجانية

أحمد عاشور

حصلت “المال” على تفاصيل الفرص الاستثمارية،البالغة نحو 600 مشروعا،والتى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي،بالتنسيق مع الجهات الحكومية صاحبة الولاية من بينها وزارات الدفاع والاسكان والزراعة والسياحة، وجارٍ الترويج لها وإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية، المقرر إطلاق مراحلها الأولي الشهر المقبل.

تتضمن الفرص الاستثمارية إقامة 5 مشروعات في قطاع البتروكيماويات، بينها مصنع لإنتاج البولي بروبلين ، علي أراضي شركتي “سيدبك” و”البتروكيماويات المصرية”، على أن يتم تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، ومصنع آخر لإنتاج “الستيرين”، علي أراضٍ تابعة لشركة “إستبريكس”.

وتخطط الشركة المصرية للبتروكيماويات لطرح استغلال 84 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع لإقامة مصنع للمواد اللاصقة بتكلفة.

تضم الفرص قائمة المشروعات المقرر طرحها في العاصمة الإدارية الجديدة بمراحلها الثلاث، علي مساحة 184 فدانًا، فضلاً عن المشروعات المدرجة ضمن مشروع المثلث الذهبي والتى تتضمن إنشاء عاصمة للمشروع و3 فنادق و4 مصانع تعدينية، فضلاً عن مشروع للسكك الحديدية.

وجارٍ الترويج لإنشاء مارينا لليخوت وتليفريك في منتجع ومدينة الجلالة ضمن مشروعات أخرى تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بينما تسعي هيئة التنمية السياحية لإقامة 20 منتجعًا سياحيًا في جنوب سيناء علي مساحة تتجاوز الـ11 مليون متر مربع.

تم إدارج عدة مشروعات في محافظة المنيا، على أن يحصل المستثمر علي الأراضي بالمجان، بينها مصنع عملاق لإنتاج خلايا الألواح الشمسية ومنطقة للتعبئة والتغليف ومشروعات زراعية إلى جانب إنشاء 7 صوامع لتخزين الحبوب.

وطرحت وزارة الإسكان مشروعين بنظام الشراكة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، علي مساحة 8.4 مليون متر مربع للأول و420 ألف متر للمشروع الثاني، كما تروج الهيئة العامة للمعارض لاستغلال نحو 412 ألف متر مربع في مشروعات عقارية متكاملة علي أرض المعارض القائمة حالياً في مدينة نصر.

تضم القائمة العشرات من الفرص الاستثمارية بالموانئ والأراضي التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم فتح الباب لإقامة مشروعات بمختلف التخصصات في منطقة العين السخنة .

الفرص الاستثمارية

الفرص الاستثمارية 1

الفرص الاستثمارية 2

الفرص الاستثمارية 3

الفرص الاستثمارية 4

الفرص الاستثمارية 5

الفرص الاستثمارية 6

