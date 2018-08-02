انفراد| الرقابة الإدارية تحقق في وقائع الهدم بقرى الساحل الشمالي

- المحافظ يضرب عرض الحائط بجهود الدولة فى جذب الاستثمارات - الإزالات تمت بدون إخطار الشركات.. وموقف أغلبهم سليم 100 % - رئيس الوزراء بصدد إصدار قرار بإيقاف الأعمال بدور إبراهيمفى الوقت التى تسعى الدولة لجذب الاستثمارات السياحية، وتسليط الضوء على مدينة الساحل الشمالى، وتوفير ال

– المحافظ يضرب عرض الحائط بجهود الدولة فى جذب الاستثمارات

– الإزالات تمت بدون إخطار الشركات.. وموقف أغلبهم سليم 100 %

– رئيس الوزراء بصدد إصدار قرار بإيقاف الأعمال



بدور إبراهيم

فى الوقت التى تسعى الدولة لجذب الاستثمارات السياحية، وتسليط الضوء على مدينة الساحل الشمالى، وتوفير المزيد من الخدمات لجعلها مدينة تعمل طوال أيام العام، شهدت قرى الساحل الشمالى -أمس- حملة من قبل محافظة مطروح لإزالة المبانى المخالفة، فى أكبر المشروعات والتى تم ضخ بها استثمارات كبرى من قبل المطورين، وتحقيق نسب إشغال مرتفعة ببعضها.

القرار يأتى فى وسط الموسم الصيفى ومع تحقيق القرى السياحية أعلى نسب إشغال، مما يسهم فى الإضرار بالاستثمارات، وتم فعليًا إزالة مبانى خراسانات من لأحد القرى السياحية المميزة فى الساحل الشمالى.

وأثيرت تساؤلات حول أسباب تطبيق تلك الحملة فى ذلك التوقيت العجيب، خاصة فى ظل معرفة جميع أجهزة الدولة والعاملين بالقطاع طبيعة مدينة الساحل الشمالى، والتى تعانى من أزمة متأصلة تتمثل فى صعوبة استخراج التراخيص البنائية، وتتولى إصدارها محافظة مطروح، وطول المدة الزمنية لذلك والتى تستغرق ما لا يقل عن عامين فى حين إذا لم يقم المستثمر بالبناء، واستغلال الأرض يتم سحبها وفرض غرامات باهظة حتى لو لم يحصل على التراخيص، مما يدفع البعض إلى البناء لحين الانتهاء من إجراءات التراخيص، والتى تستغرق سنوات نظرًا للفساد المتعمق والبيروقراطية فى المحافظة.

واعتبر البعض تلك الخطوة محاولة لتبيض وجه المحافظة وكسب التعاطف فى ظل الأقاويل المنتشرة حول قرب تغيير محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد.

وبالنظر إلى موقف الشركات من البناء فى ظل عدم حصولها على التراخيص التى قدمتها إلى المحافظة منذ سنوات نجد أن المادة رقم 118 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تعتبر إنقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين طبقاً للقانون للنموذج المرفق بهذه اللائحة، وتلتزم الجهة الادارية وفقًا للمادة 117 من القانون ذاته باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود ملف الترخيص.

وتمت أعمال الإزالات دون إخطار الشركات بالمخالفة للقانون، وبالنظر الى الشركة التى تمت إزالة أعمال الخراسانات بها، أكدت اعتماد كافة رسومات المشروع والمخطط التفصيلى من مجلس مدينة الضعبة، وانتظرت الإجراءات والورقة النهائية للترخيص بعد اعتماد الرسومات لمدة عام، وقامت بالبناء بعد ذلك بما يؤكد صحة موقفها القانونى بنسبة 100 %.

واستمرت أعمال الإزالات من قبل المحافظة من الساعة الثانية عشر ظهر أمس حتى الرابعة عصرًا.

وبعد ساعات من بدء الحملة، صدر قراراً من مجلس الوزراء بإيقاف أعمال الإزالة، ويتولى المجلس بالتعاون مع الرقابة الإدارية التحقيق فى الأمر ومع مسئولى المحافظة، وكان هناك تحركات كبيرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمارات والتعاون الدولى لإيقاف أية محاولات تقف حائلاً أمام الاستثمارات.