انفراد.. أسعار أوبر الجديدة بعد زيادة البنزين‎

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بدء التطبيق من الرابعة فجر الثلاثاءمحمود جمالأرسلت شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، بريدا إلكترونياً إلى سائقيها بأسعار الرحلات الجديدة بعد زيادة أسعار المحروقات.وتتمثل التعريفة الجديدة فى مدن القاهرة والإسكندرية والمنصورة والتى تنفرد " المال " بنشرها كما يلى: ملاحظات1-

بدء التطبيق من الرابعة فجر الثلاثاء

محمود جمال

أرسلت شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، بريدا إلكترونياً إلى سائقيها بأسعار الرحلات الجديدة بعد زيادة أسعار المحروقات.

وتتمثل التعريفة الجديدة فى مدن القاهرة والإسكندرية والمنصورة والتى تنفرد ” المال ” بنشرها كما يلى:



ملاحظات

1- التعريفة تمثل سعر الكيلو يضاف إليه سعر الدقيقة بخلاف وسائل النقل الأخرى.

2- بدء العمل بالتعريفة الجديدة من الساعات الأولى من صباح اليوم ( الرابعة فجراً ) بدل برنامج زيادة بنزيمك علينا

3 – الكابتن يتمتع ببونص أسبوعية تشمل الرحلات الذهبية والجاراتنى اليومى.