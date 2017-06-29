انفراد.. أسطوانة البوتاجاز التجارية تقفز لـ60 جنيهًا

نسمة بيومى كشف المهندس عادل الشويخ رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، أن الزيادة التى أقرتها الحكومة على أسعار المشتقات البترولية صباح اليوم لم تشمل الأسطوانات المنزلية فقط، بل التجارية أيضا.



وقال فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن الأسطوانة التجارية قفزت من 30 إلى 60 جنيها حاليا،بنسبة زيادة 100%.



وأعلنت الحكومة صباح اليوم زيادة أسعار الأسطوانة المنزلية بواقع 100%، لتصل الى 30 جنيها مقابل 15 فقط قبل الزيادة، دون أى تصريح رسمى عن الأسطوانات التجارية.



وأضاف أن معدلات ضخ البوتاجاز تدور حاليا بين 995 ألفا إلى مليون أسطوانة يوميا،مؤكدا على وجود رصيد واحتياطى إستراتيجى آمن يكفى احتياجات البلاد لنحو 17 يوما.



وعن قيام الباعة المتجولين ببيع الاسطوانات المنزلية منذ الصباح بسعر 45 جنيها أو أكثر فى بعض المناطق،رغم عدم وجود أى أزمة أو نقص فى المعروض،قال الشويخ إن المحافظات تقر 5 جنيهات فقط على توصيل الاسطوانة رسميا.



وتابع: أى مواطن يجد غلاء وجشعا فى عملية بيع الأسطوانة عن طريق “الباعة المتجولين” ،أمامه خياران، إما التوجه مباشرة وشراء الاسطوانة المنزلية من المستودع بسعر 30 جنيها، أو الاستعانة بخدمة “الدليفرى”، التى تقدمها شركة بوتاجسكو من خلال خط ساخن ،فى كل المحافظات،للتوصيل برسم 5 جنيهات فقط يضاف على ثمن الأسطوانة.