انفراجه فى مفاوضات استئناف التصدير للسودان

تحديد الموعد بيد «جهة سيادية»«التجارة» تتفق مع الخرطوم على المواصفات الفنية ومعايير الجودةأحمد اللاهونىاتخذت المفاوضات بين مصر والسودان بشأن استئناف التصدير منحى إيجابيًا، حسبما أكد سعيد عبدالله، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة، والرئيس السابق لقطاع الاتفاقي



تحديد الموعد بيد «جهة سيادية»

«التجارة» تتفق مع الخرطوم على المواصفات الفنية ومعايير الجودة

أحمد اللاهونى

اتخذت المفاوضات بين مصر والسودان بشأن استئناف التصدير منحى إيجابيًا، حسبما أكد سعيد عبدالله، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة، والرئيس السابق لقطاع الاتفاقيات الخارجية.

وقرر السودان فى مارس 2017، فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية، بعد منعه فى سبتمبر 2016 دخول الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية إلى أراضيه بدعوى مخاوف صحية.

وقال سعيد عبدالله لـ «المال»، إن المباحثات مع السودان شهدت انفراجة بعد اللقاء الذى جمع الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير بالقاهرة مارس الماضى، مشيرًا إلى اتفاق الجهات المعنية بملف الصادرات بالبلدين على جميع المواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأعرب عن أمله فى استئناف التصدير للخرطوم قبل نهاية العام الحالى، لافتًا إلى أن الجهة السيادية المشاركة مع «التجارة» فى المفاوضات، هى التى ستحدد الموعد مع السودان.

وعلمت «المال» فى وقت سابق أن إحدى الجهات السيادية تولت ملف المفاوضات مع السودان، لحل أزمة حظر الصادرات المصرية، وذلك بعد تعثر المباحثات التى أجرتها وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، باعتبار أن السبب الرئيسى سياسى نتيجة توتر العلاقات الثنائية.

وتوترت العلاقات السياسية بين مصر والسودان، بشكل كبير مؤخراً، واتهم الرئيس عمر البشير القاهرة، مايو الماضى، بتزويد معارضيه فى إقليم دارفور بالسلاح.

وقال عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه يأمل فى أن يتراجع السودان عن قراره، مضيفًا أن العلاقات الثنائية تاريخية.

يشار إلى أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كان قد أعد تقريرًا عن الحاصلات المصدرة للسودان، تضمن تحديد مدى مطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وسلمه لوزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، أثناء زيارته لمصر مطلع يونيو الماضى.



ووفقًا لأحدث نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد احتلت السودان المرتبـة الأولـى للصادرات المصرية في دول حوض النيل بما قيمته 4 مليارات جنيه عام 2016، مقابل 3 مليـارات عام 2014، وتمثلت أهم الأصناف فى الصناعات غذائية واللدائن ومصنوعاتها “مواد خام لصناعة البلاستيك” سكر ومصنوعات سكرية، حديد ومصنوعاته.

