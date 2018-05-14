انفراجة نسبية فى أزمة مصر للألومنيوم والصناعات الهندسية

مدحت إسماعيل وأحمد اللاهوني:بدأت أزمة ارتفاع أسعار الألومنيوم واختفائه من الأسواق فى الإنفراج نسبياً، بعد استجابة شركة مصر للألومنيوم لاستغاثات الصناع، بعدم إضافة زيادات جديدة على أسعار التوريد.يشار إلى أن الصناعات الهندسية كانت قد واجهت أزمة كبيرة على مدار الأيام الماضية، نتيجة لاختفاء الخام بع

مدحت إسماعيل وأحمد اللاهوني:

بدأت أزمة ارتفاع أسعار الألومنيوم واختفائه من الأسواق فى الإنفراج نسبياً، بعد استجابة شركة مصر للألومنيوم لاستغاثات الصناع، بعدم إضافة زيادات جديدة على أسعار التوريد.

يشار إلى أن الصناعات الهندسية كانت قد واجهت أزمة كبيرة على مدار الأيام الماضية، نتيجة لاختفاء الخام بعد رفع شركة مصر للألومنيوم الأسعار منتصف أبريل، وكانت قد أبلغت الصناع بزيادة جديدة مطلع مايو الحالى، ما تسبب فى إحجام تجار الجملة عن البيع للورش والمصانع، انتظاراً للزيادة.

وخاطبت غرفة الصناعات الهندسية، فى أبريل الماضى، المهندس عبد الظاهر عبدالستار، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، باختفاء الخام نتيجة عدم تحديد أسعار واضحة، ما فتح الباب للتلاعب، وناشدته بمراجعة الموقف، واقتراح آلية للتداول يمكن الاعتماد عليها.

وفاجئت الشركة الوسط الصناعى بزيادة 3 ألاف جنيه فى الطن، خفضتها إلى 2000، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، ما أدى إلى اعتراضات واسعة، خاصة فى ظل تأكيدها أن الزيادة لن تكون الأخيرة هذا الشهر، وأن هناك أخرى يتم الإعداد لها.

من جهته كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ «المال»، أن “مصر للألومنيوم” لم تضف زيادة جديدة خلال مايو الحالى، كما أعلنت.

وأكد أن الإجراء حد من جشع التجار، وساعد على توفر الخام بالأسواق، مشيرًا إلى عقد اجتماع مرتقب بين الصناع والشركة خلال الأسبوع المقبل، لوضع آلية واضحة لتداول الخام، وتمنع اختفائه، ولا تضيف عبء جديد على الشركة.

تبلغ عدد مصانع الألومنيوم العاملة بالسوق المحلية، نحو 250 مصنعاً وورشة، بحجم استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وفقاً لغرفة الصناعات الهندسية.

وطالب مدحت نافع، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الصناع بإبلاغ الجهات الرقابية «حماية المستهلك ومباحث التموين»، حال وجود أى شبهة تخزين للخام من قبل تجار الجملة، لأن الشركة غير مسئولة عن ذلك.

وقال إن الزيادة التى فرضتها «مصر للألومنيوم» كان لابد منها للحفاظ على تعاملاتها بالسوق، وإلا ستتكبد خسائر كبيرة، خاصة أنها تستورد مادة الألومينا المستخدمة فى تصنيع الألومنيوم، ولذلك فهى مرتبطة بسعر الخام العالمى.

ومنذ 6 أبريل قفزت أسعار الألومنيوم بأكثر من %23 بسبب الإعلان عن عقوبات أمريكية ضد عدة شركات روسية، منها شركة روسال، ثانى أكبر منتج للمعدن فى العالم، ما أدى إلى تزايد المخاوف من نقص المعروض، وارتفعت الأسعار إلى حوالى 2350 دولارا للطن، بجلسة نهاية الأسبوع، ببورصة لندن للمعادن.

