انفراجة متوقعة بخدمات البيع بالتقسيط

- بدعم من تراجع أسعار الفائدة- النشاط يدعم تعاملات الأفراد غير القادرين على مواكبة الغلاء أسماء السيدتوقع خبراء أن تدعم تراجعات الفائدة التى أجراها البنك المركزى منذ بداية العام والمتوقع أن تستمر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خدمات البيع بالتقسيط التى ظهرت مؤخرًا فى السوق المحلية.وشهدت

– بدعم من تراجع أسعار الفائدة

– النشاط يدعم تعاملات الأفراد غير القادرين على مواكبة الغلاء

أسماء السيد

توقع خبراء أن تدعم تراجعات الفائدة التى أجراها البنك المركزى منذ بداية العام والمتوقع أن تستمر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خدمات البيع بالتقسيط التى ظهرت مؤخرًا فى السوق المحلية.

وشهدت السوق المحلية مؤخرًا ظهور كيانات لتقديم خدمات البيع بالتقسيط للأفراد، وعلى رأسها شركة «فاليو»، التى أطلقتها المجموعة المالية «هيرمس»، إضافة إلى تعاقد شركة «ثروة كابيتال» مع «كريم» للسيارات ﻹطلاق تطبيق يمهد لشراء وتملك السيارات لكباتن اﻷخيرة.

وأعلنت المجموعة المالية «هيرمس» مؤخرًا عن تأسيس شركة «فاليو» لخدمات البيع بالتقسيط للأفراد، برأسمال 250 مليون جنيه من بينها 100 مليون قيمة تعاقدية مع شركة «أوبر» لتمويل شراء السيارات لكباتن الشركة، ونظرائها من الشركات العاملة فى نفس المجال، و150 مليونًا لعلامات تجارية أخرى، ليوقع بنك الاستثمار العربى بروتوكولا معها من أجل فتح الحسابات البنكية لسائقى شركات النقل التشاركى، كما تعاقدت شركة «ثروة كابيتال» مع «كريم» للسيارات بإطلاق تطبيق يمكّن قيام الأولى بتسهيل شراء وتمليك السيارات أيضًا.

وأوضح الخبراء أن الهدف من ظهور نشاط البيع بالتقسيط هو وجود فجوات تمويلية، إضافة لدعم الشريحة الصغيرة من المتعاملين، موضحين أن النشاط ليس وليد اللحظة، ولكنه موجود منذ فترة كبيرة محليًا، متوقعين أن يحقق عائدًا مجزيًا قد يتجاوز %35 من رأسمال الشركات المقامة، أى أكثر من فائدة البنك، ولكن إذا توافرت مميزات تدفع المتعاملين للجوء لشركات البيع بالتقسيط، أهمها سهولة وسرعة اﻹجراءات مقارنة بالقروض البنكية.

وأجرى البنك المركزى منذ بداية العام وحتى الفترة الراهنة تخفيضًا لسعر الفائدة بنسبة %2، بدعم من اقتراب معدلات التضخم من مستهدفات العام المالى 2018-2017 عند %13، لتصل إلى %16.75 و%17.25 على الإيداع واﻹقراض.

بدايةً قال عمر رضا، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة أرقام كابيتال، إن تراجع اسعار الفائدة سيدعم كافة الخدمات التمويلية وليس فقط البيع بالتقسيط وهو ما سيكون له أثر ايجابى على حركة الراوج محليًا.

وأشار إلى أن النشاط الجديد يحوى قيمة كبيرة، وسبب ظهوره قد يكون بهدف استغلال السيولة المتاحة لدى بنوك الاستثمار من خلال نشاط بمعدل ربحية مضمون، إضافة لتقديم طريقة تمويل جديدة بشكل مختلف والتوسع فى الأنشطه المقدمة من قبل الشركات.

ولفت رضا إلى مجموعة من المميزات بالنشاط، أهمها سرعة التعامل ومرونته مقارنة بالتعاملات البنكية غير المتاحة للجميع وخاصة ذوى الرواتب المنخفضة، كما أن النشاط متاح لجميع الشرائح الصغيرة دون التقيد بمطالب معينة كما تفعل البنوك.

وقال شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط البيع بالتقسيط الذى ظهر مؤخرًا هو جزء من منظومة أوسع وتفرع طبيعى للخدمات المالية غير المصرفية المتعلقة بسوق المال، موضحًا أن النشاط فى طبيعته هو تجارى أقرب من كونه ماليًّا.

وأضاف أن بنوك الاستثمار تتجه ﻹضافة مثل تلك اﻷنشطة وفقًا لعدة أهداف لديها، أولها يتمثل فى تنويع مصادر اﻹيراد والثانى له علاقه بالحد من التأثر بتقلبات سوق المال، إضافة إلى إمكانية استغلال السيولة المتاحة، مع احتمالية الرؤية بأن هناك فجوة غير ملباة فى السوق المصرية من حيث تقديم التمويل.

وأوضح سامى أن النشاط ذاته يحتاج إلى ملاءة مالية عالية، مشيرًا إلى أن العائد المستهدف من النشاط يختلف من شركة أخرى ومن نشاط آخر، وفقًا لكفاءة اﻷداء وحركة اﻹدارة، إلى جانب حجم المحفظة، إضافة لقدرتها على الحد من المخاطر على الائتمانية والتحصيل الجيد من العملاء.

وأشار الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تلك الخدمات يمكن أن تُقدم لجميع السلع المعمرة، أو لتحمل التزامات مالية كمصاريف المدارس أو الحج، مرجحًا توسع الشركات فى تقديم مثل تلك الخدمات لتغطية التزامات مختلفة كرحلات كأس العالم، وتابع: كلما صغر العميل يكون أسهل له التعامل مع الغير، خاصة كلما تنوعت احتياجاته.

وأوضح أن تلك الخدمات ليست وليدة اللحظة إنما تتواجد فى السوق المحلية منذ فترات بعيدة لدى التجار وكبار المتعاملين، ولكن تم تسليط الضوء عليها حين تمت إضافتها من قبل أكبر بنوك الاستثمار كأنشطة مكملة، متوقعًا انتشار مثل تلك الخدمات وبشكل كبير خلال الفترات المقبلة.

فى السياق ذاته قلل شريف بلبل، رئيس شركة «باراديم» للاستشارات المالية، من تأثير تراجع الفائدة على انتشار خدمات البيع بالتقسيط بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن تلك الخدمات لا تحتاج لدواعم لكى تنتشر.

وأوضح أن النشاط يستهدف الشرائح التى ليس لديها أى تعاملات بنكية، مشيرًا إلى أن تخفيض الفائدة جيد بالتأكيد على مثل تلك الخدمات ولكن عدم حدوثها لا يؤثر سلبًا، وتوقع عائد مستهدف على نشاط خدمات البيع بالتقسيط بنسبة سنوية تصل إلى %40 من رأسمال الشركة، مشيرًا إلى أن الفائدة سترتفع عن فائدة البنوك، ولكنها ستقدم تسهيلات أكثر.

وأضاف أن إجراءات الحصول على قروض من البنك، خاصة تلك المتعلقة بخدمات ترفيهية كشراء سيارات أو سداد التزامات مالية، تكون معقدة بشكل كبير، وهو ما تحاول تلك الشركات تسهيله وتبسيطه للعملاء، إضافة إلى إمكانية تحمل تلك الشركات فترات سماح أكبر للسداد مقارنة بالبنوك.

وأشار بلبل إلى أن الخدمات من الممكن أن تمتد لتشمل جميع السلع الاستهلاكية وخاصة فى ظل ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية والتى بدأت وبشكل كبير عقب «تعويم الجنيه»، مشيدًا بتواجد مثل تلك النشاطات لما لها من أثر ايجابى على المتعاملين.

وأشار رئيس شركة «براديم» إلى أن المبيعات المتعلقة بجميع السلع تراجعت خلال فترة عقب التعويم ووجود مثل تلك النشاطات من الممكن أن يُعيد نشاطها.

من جانبه، قال عمر الشنيطى الرئيس التنفيذى لشركة “مالتيبلز” للاستثمارات والاستشارات المالية، إن خفض الفائدة سيدعم الشركات من خلال اقتراضها بقيمة أقل، وهو ما يدفع بدوره لعملها على إقراض المتعاملين بمعدل أقل أيضَا.

وأوضح الشنيطى أن ظهور تلك الأنشطة بسبب وجود فجوات تمويلية، تتعلق بدعم تعاملات اﻷفراد غير القادرين على مواكبة ارتفاعات الأسعار، إضافة إلى رؤية الشركات بوجود عائد مرتفع من تقديم تلك الخدمات، منوهًا بجاذبية النشاط، إضافة إلى سهولة اﻹجراءات مقارنة بالحصول على قروض.