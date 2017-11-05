انفراجة في أزمة مستحقات المصريين بمجموعة بن لادن السعودية

ولاء البريقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنه تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، يؤكد أن هناك انفراجة جديدة لمستحقات العاملين المصريين بمجموعة بن لادن، بالمملكة، وذلك بصرف الرواتب المتأخرة إلي نهاية شهر سبتمبر 2017، وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر الحالى، ف



ولاء البري

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنه تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، يؤكد أن هناك انفراجة جديدة لمستحقات العاملين المصريين بمجموعة بن لادن، بالمملكة، وذلك بصرف الرواتب المتأخرة إلي نهاية شهر سبتمبر 2017، وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر الحالى، فضلا عن صرف مخالصات نهاية الخدمة لجميع العاملين المنتهية خدماتهم.

وأشار “سعفان” إلي أن المستشار العمالى بجدة، عثمان رمضان، عقد اجتماعا مع بعض المسئولين عن الموارد البشرية والمالية بمجموعة بن لادن، بمبني الإدارة بجدة، للتعرف علي آخر المستجدات لإنهاء مشكلة تأخر صرف المستحقات للعمالة المصرية.

وأكد المسئولون بالمجموعة أنه تم إصدار تعميم إداري يفيد باستئناف العمل في مشاريع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة، وبناء علي ذلك تقوم الإدارة العامة لقطاع الحرمين الشريفين حاليا باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لانسيابية الأعمال في هذه المشاريع بما في ذلك الترتيب لصرف الرواتب المتأخرة إلي نهاية شهر سبتمبر 2017 وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر.

كما يتم صرف مخالصات نهاية الخدمة لجميع العاملين المنتهية خدماتهم، وذلك حتي يتم العمل في مشروع الحرمين الانسيابية وعلي الوجه الأكمل.

وكان وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أصدر توجيهات للمستشار العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن أولا بأول في إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتها.