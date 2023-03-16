انفراجة في أزمة تكدس صادرات الحاصلات الزراعية بميناء سفاجا 

كشف «فهمي جليلة» عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن وجود انفراجة نسبية في أزمة تكدس الحاصلات الزراعية في ميناء سفاجا ، بعد أزمة استمرت 10 أيام بسبب توقف نحو ٤ عبارات من أصل 6 بالميناء.

أفاد «جليلة» خلال تصريحات لـ «المال»، بأن العبارة «دليلة»، تحركت اول أمس الثلاثاء، إلى جانب العبارتين الأخريين اللتين تنقلان الحاصلات الزراعية

أوضح «فهمي» أن أزمة توقف العبارات عن العمل في ميناء سفاجا منذ الأحد قبل الماضي، أسفرت عن تكدس 900 حاويةتحمل الصادارات الزراعية، بما يجعل حوالي 25200 طن من هذه الصادرات معرضة للتلف بشكل يضر الاقتصاد المصريإلى حد ليس بهين.

وناشد بسرعة بسرعة حل هذه الأزمة وإنهاء التكدس داخل الميناء قبل فساد السلع، عن طريق سرعة تشغيل العبارات المتبقية ، أو استجلاب عبارات من خطوط أخرى.

كان عدد من مصدري الحالصلات الزراعية تواصلو مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والنائب هشام الحصري،رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب، وعدد من القائمين على التصدير في مصر، لحل هذه الأزمة التي بدأت قبل 10 أياموأسفرت عن تأخر حركة الصادرات الزراعية المصرية، وتكدسها في الميناء، ما أدى إلى تقليل أعمارها وقرب تلفها قبل مغادرةميناء سفاجا إلى الدول المستوردة.