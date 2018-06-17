انفراجة في أزمة المواد البترولية بشمال سيناء

محمد مجدي شهدت محافظة شمال سيناء، انفراجة في أزمة توافر المواد البترولية والتي شهدتها مدن المحافظة على مدار الأيام الماضية. وقال فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء في تصريحات خاصة لـ "المال" إن إجمالي محطات الوقود العاملة بشكل فعلي 6 محطات موزعة كالاتي: 2 في العري

محمد مجدي

شهدت محافظة شمال سيناء، انفراجة في أزمة توافر المواد البترولية والتي شهدتها مدن المحافظة على مدار الأيام الماضية.

وقال فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء في تصريحات خاصة لـ “المال” إن إجمالي محطات الوقود العاملة بشكل فعلي 6 محطات موزعة كالاتي: 2 في العريش و 2 فى بئر العبد وواحدة في كل من الحسنة ونخل، مع إغلاق محطات الوقود في الشيخ زويد و رفح.

يشار إلى أن عدد محطات الوقود في شمال سيناء يصل إلى 43 محطة.

وأضاف راشد ان المخابز عادت للعمل اليوم بشكل طبيعي بعد تحديد 1.5 لتر سولار يكفي لإنتاج جوال الدقيق على أن يتم صرف كوبونات لكل مخبز يحصل بموجبه على حاجته من السولار يكفيه لمدة 3 أيام.

وتابع أن أصحاب السيارات الخاصة والحكومية والأجرة يحصلون على كوبونات يحصلون من خلالها على بنزين أو سولار بالأسعار الجديدة بكمية لا تزيد عن 15 لترا.

وأوضح راشد أن حجم الاستهلاك اليومي في شمال سيناء من البنزين ما بين 5 و 6 آلاف لتر، بينما السولار يتراوح بين 7 و 8 آلاف لتر.