انفراجة فى تمويل مدينة دمياط للأثاث

سهير محمدوقع بنك مصر اتفاقا مبدئيا لتمويل شركة مدينة دمياط للأثاث بقيمة 700 مليون جنيه، لمقابلة مستحقات شركات المقاولات العاملة فى المشروع، واستكمال إنشاءات المدينة التى كان من المقرر افتتاحها فى أبريل الجارى، وتصل مدة التمويل إلى 3 سنوات، منها 6 أشهر فترة الاستهلاك المتوقعة للقرض.و قالت مصادر ل

سهير محمد

وقع بنك مصر اتفاقا مبدئيا لتمويل شركة مدينة دمياط للأثاث بقيمة 700 مليون جنيه، لمقابلة مستحقات شركات المقاولات العاملة فى المشروع، واستكمال إنشاءات المدينة التى كان من المقرر افتتاحها فى أبريل الجارى، وتصل مدة التمويل إلى 3 سنوات، منها 6 أشهر فترة الاستهلاك المتوقعة للقرض.

و قالت مصادر لـ«المال» إن الاتفاق، يعد انفراجة لصفقة التمويل التى كادت أن تتوقف عقب اختلاف وجهات النظر بين البنك والشركة بشأن الضمانات، وتعثر المفاوضات منذ ديسمبر الماضى، مشيرة لسعى «مدينة دمياط» إلى عقد جمعية عمومية طارئة خلال أسبوعين للموافقة على الشروط الجديدة للتمويل، تمهيدا لبدء صرف الدفعات الأولى.

وتضمن الاتفاق قيام البنك بسداد فواتير ومستخلصات الموردين والمقاولين الذين يعملون بالمشروع، بعد موافقة الشركة عليها.

وانطلقت شركة مدينة دمياط للأثاث فى مايو الماضى، برأسمال 521 مليون جنيه،

بغرض تحويل المحافظة الساحلية إلى مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وتتوزع ملكيتها بواقع %80 بالتساوى بين بنك الاستثمار القومى، ومحافظة دمياط و%15 لشركة «أيادى» و%5 لصالح هيئة المشروعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.

ورفعت الشركة رأسمالها إلى 700 مليون جنيه، بينما تسعى إلى الحصول على موافقات من المساهمين للوصول به إلى مليار خلال الفترة المقبلة. كانت الشركة قد حصلت على قرض من البنك، مطلع مايو الماضى بقيمة 1.2 مليار جنيه، بفائدة استثنائية %7 للبدء فى إنشاءات المرحلة الأولى من المدينة، حسب تصريحات محافظ دمياط.