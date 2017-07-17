انفراجة فى أزمة الحياة والإنتاج الإعلامى

مصادر: عودة البث خلال ساعاتمحمد فتحى ومصطفى طلعتكشف مصدر مسئول بشبكة تليفزيون الحياة عن عودة بث القناة خلال ساعات، بعد اتخاذ مدينة الإنتاج الإعلامى قرارا بقطع البث عنها فى 3 يوليو الحالى بسبب مديونياتها المتأخرة، والتى بلغت نحو 19.9 مليون جنيه و75 ألف دولار.وأكد المصدر لـ"المال" أن الد

مصادر: عودة البث خلال ساعات





محمد فتحى ومصطفى طلعت

كشف مصدر مسئول بشبكة تليفزيون الحياة عن عودة بث القناة خلال ساعات، بعد اتخاذ مدينة الإنتاج الإعلامى قرارا بقطع البث عنها فى 3 يوليو الحالى بسبب مديونياتها المتأخرة، والتى بلغت نحو 19.9 مليون جنيه و75 ألف دولار.

وأكد المصدر لـ”المال” أن الدكتور السيد البدوى، رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام المالكة لشبكة تليفزيون الحياة، ومحمد سمير رئيس الشبكة اتفقا فى اجتماع أمس على عودة بث القناة اليوم بعد تسوية المديونيات.

وقال مصدر مسؤول بمدينة الإنتاج الإعلامي إن مجلس إدارة المدينة اتخذ قرارا بإعادة بث القناة ورجوع خدمة كهرباء البث المباشر إلى الاستوديو، مؤكداً أن القناة سددت كل المديونيات المستحقة عليها أمس.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن القناة مسموح لها حاليا بإعادة البث من جديد بعد سداد المديونيات، مشيرا إلى أن تأخر عودة البث على التردد القديم قد يعود إلى أزمة بين القناة والنايل سات حول مديونيات بث أو غيرها.

وكانت مدينة الإنتاج الإعلامى، قد قررت فى 3 يوليو الحالى وقف بث قنوات الحياة بسبب عدم التزامها بسداد مديونياتها المتراكمة، ما دفع المسئولين بالشبكة لاستئجار تردد على القمر الصناعى “نورسات” لإعادة بث القناة عبره لحين حل الأزمة.

ووصفت مجموعة قنوات الحياة القرار حينها بأنه ينطوي على مغالطة سافرة، إذ أنها تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يجاوز قيمة المديونية، إذ أنها سددت لمدينة الإنتاج الإعلامى فى وقت سابق 16 مليون جنيه، تحت حساب شراء مساحة من الأرض، أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010 لإنشاء استوديهات خاصة، ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء، مشيرة إلى أنها طالبت برد ما تم سداده في شراء هذه الأرض التي لا تمتلكها المدينة من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار 7 سنوات لم تسفر عن استرداد القناة لذلك المبلغ.

وهو ما ردت عليه الميدنة حينها بانها حصلت على حكم قضائى نهائى بعدم أحقية الحياة المبالغ المشار إليها في بيان القناة، مؤكدة أن المدينة ليس لديها أي مانع من سداد أي مستحقات لأي طرف إن كان لديه حق، كونها شركة كبرى وتلتزم بتعهداتها.