انفجار صاروخ سبيس إكس بعد هبوطه في رحلة تجريبية

الانفجار وقع بعد وقت قصير من هبوطه في رحلة تجريبية

انفجر نموذج أولي غير مأهول من صاروخ سبيس إكس تحت اسم “ستارشيب”، يوم الأربعاء، على الأرض، بعد وقت قصير من هبوطه في رحلة تجريبية، وفقا لفيديو بثته شركة (سبيس إكس) على الإنترنت.

وبعد الرحلة، شوهدت ألسنة لهب تخرج من قاع الصاروخ “ستارشيب” الذي يحمل الرقم التسلسلي 10، أو SN10، وانفجر بعد دقائق من الهبوط، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، أو ما إذا كان متعمدا.

انفجار صاروخ سبيس إكس

ولقد اختبرت (سبيس إكس)، الصاروخ SN10 في رحلة إلى ارتفاع حوالي 10 كيلومترات في موقعها في مقاطعة كاميرون، في تكساس.

لقد كان اختبار طيران آخر على ارتفاعات عالية لصاروخ “ستارشيب”، وهي مركبة إطلاق ضخمة من الجيل التالي طورتها شركة ((سبيس إكس))، بعد الرحلتين الاختباريتين السابقتين لصاروخ “ستارشيب” طرازي SN8 وSN9، وكلاهما انفجر أيضا عند الاصطدام بالأرض أثناء محاولتهما الهبوط.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.