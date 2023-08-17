انفجار تانك كحول يتسبب في مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين بمصنع بالقاهرة

انفجر تانك كحول داخل مصنع في مدينة بدر بمحافظة القاهرة ، اليوم الخميس، مما تسبب حريق أسفر عن مصرع مهندس وإصابة 3 أشخاص آخرين بحروق خطيرة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة عن وقوع انفجار داخل مصنع لإنتاج طابعات الكتب ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن واتضح انفجار تانك كحول يستخدم في تصنيع طابعات الكتب.

وأسفر الحادث عن وفاة مهندس وإصابة 3 آخرين بينهم شيق المتوفي بحروق خطيرة.

ونقل المصابين إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين، للوقوف على ملابسات الواقعة.

واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.