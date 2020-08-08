«انفجار بيروت» .. واشنطن تدعم الاحتجاج السلمي في لبنان وتدعو للامتناع عن العنف

في وقت تشهد فيه العاصمة اللبنانية، بيروت، احتجاجات واسعة بعد انفجار بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

أعلنت واشنطن دعمها لاحتجاجات الشارع اللبناني، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف، في ظل غضب بسبب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي الذي خلف مئات القتلى والمصابين.

وقالت السفارة الأمريكية في لبنان في صفحتها الرسمية على “تويتر”: “لقد عانى الشعب اللبناني أكثر من اللازم، ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويغيرون مسارهم استجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة،”.

وأضافت السفارة الأمريكية : “ندعمهم حقهم (المحتجون) في التظاهر السلمي ونشجع جميع المعنيين على الامتناع عن العنف”، بحسب ما نقلته سبوتينك الروسية

وأتى بيان السفارة الأمريكية في وقت تشهد فيه العاصمة اللبنانية، بيروت، احتجاجات واسعة بعد انفجار بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي. احتجاجات مظاهرات بيروت

انفجار بيروت يوسع من دائرة الغضب في لبنان

واقتحم محتجون، مساء اليوم السبت، مقر وزارة الطاقة اللبنانية، وجميعة المصارف في بيروت، خلال الاحتجاجات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت، على خلفية الغضب الذي يشهده الشارع جراء انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.

وأفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، نقلًا عن شهود عيان بأنه “اقتحم المحتجون مقر وزارة الطاقة اللبنانية ومقر جمعية المصارف اللبنانية، مساء اليوم”.

وبدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بقيام المتظاهرين باقتحام “مبنيي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة ومبنى جمعية المصارف في وسط بيروت، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر”.

وتوافد آلاف المتظاهرين الى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.