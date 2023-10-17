انفجار بمنشأة يدفع «تويوتا موتور» لتعليق عملياتها بـ6 مصانع محلية في اليابان

قررت شركة تويوتا موتور تعليق عملياتها بـ6 مصانع محلية في اليابان، على وقع انفجار مدوٍّ في منشأة يديرها أحد مورِّدي مكوناتها، بحسب وكالة بلومبرج.

وقع الانفجار، يوم الاثنين، في مصنع شركة “تشو سبرينغ” بمحافظة أيتشي، التي تصنع لفائف التعليق للمركبات، وتتعاون مع عدد من شركات صناعة السيارات اليابانية. كما نُقل أحد الموظفين إلى المستشفى، وعُولج آخر من إصابات طفيفة، حسبما قالت الشركة المورِّدة، يوم الثلاثاء.

يُعتبر ذلك، أكبر توقف لإنتاج “تويوتا” في اليابان منذ أغسطس الماضي، عندما اضطرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إلى إغلاق جميع مصانعها المحلية هناك، والبالغ عددها 14 مصنعًا ليوم واحد بسبب خلل في نظام التصنيع الخاص بها.

ورفضت “تويوتا” الكشف عن عدد وحدات الإنتاج التي ستتأثر بسبب الحادث الأخير، لكنها قالت إنها ستقرر، في وقت لاحق يوم الثلاثاء، ما سيحدث بعد ذلك.

توقف متكرر في مصانع تويوتا موتورز

أشارت تويوتا إلى تعليق عملياتها في 10 خطوط تصنيع عبر 6 منشآت باليابان. كما توقفت مصانع يوشيوارا وإينابي التابعة لشركة “تويوتا أوتو بودي”، وكذلك بعض خطوط الإنتاج عن العمل منذ مساء الاثنين، في حين تم إيقاف مصنعي تاكاوكا وتسوتسومي صباح الثلاثاء.

في فبراير 2022 أيضًا، اضطرت تويوتا إلى إغلاق جميع مصانعها المحلية البالغ عددها 14 مصنعًا بعد تعرض أحد مورّديها لهجوم فدية.

استغرق الأمر عدة أيام حتى تعافي العمليات، وأثّر الحادث على حوالي 5% من إنتاج تويوتا لذلك الشهر. وقبل ذلك، شهدت شركة صناعة السيارات عمليات إغلاق أثناء الوباء بسبب انتشار العدوى واضطراب سلاسل التوريد.