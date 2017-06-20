انفجار بروكسل.. المنفّذ متشدد شلت حركته

سكاي نيوز عربيةقال شاهد عيان إن الرجل الذي يشتبه في أنه يقف وراء انفجار استهدف محطة قطارات في بروكسل، مساء الثلاثاء، هتف "الله أكبر" قبيل تفجير عربة لجرّ الأمتعة، مما يشير إلى أنه متشدد.وأكد نيكولاس فان هيريفغين، الموظف في المحطة، للصحفيين: "كنت في الخارج. في طابق الميزانين كان أحدهم يصرخ. لم

سكاي نيوز عربية

قال شاهد عيان إن الرجل الذي يشتبه في أنه يقف وراء انفجار استهدف محطة قطارات في بروكسل، مساء الثلاثاء، هتف “الله أكبر” قبيل تفجير عربة لجرّ الأمتعة، مما يشير إلى أنه متشدد.





وأكد نيكولاس فان هيريفغين، الموظف في المحطة، للصحفيين: “كنت في الخارج. في طابق الميزانين كان أحدهم يصرخ. لم أُعر الأمر اهتمامًا. ثم هتف الله أكبر وفجّر عربة جر الأمتعة”.

وأضاف: “كنت خلف الحائط حين وقع الانفجار. نزلت وأخطرت بقية زملائي لإخلاء الجميع. كان (المشتبه به) لا يزال في المكان ولكن بعدها لم نره”.

وأوضح الشاهد “لم يكن انفجارًا ضخمًا لكن دويه كان كبيرًا. الناس راحوا يركضون مبتعدين”.

ووصف فان هيريفغين المشتبه به بأنه ممتلئ البنية، وشعره قصير، ويرتدي “تي شيرت بيضاء اللون” والجينز.