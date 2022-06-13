انفجار إطار سيارة ينقذ سيدة من الخطف في القاهرة.. والجاني زوج شقيقتها

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة خطف سيدة في محافظة القاهرة، بعدما استغاثت بالأهالي عقب انفجار إطار السيارة المستخدمة في الواقعة، واتضح أن خلافات زوجية مع شقيقتها وراء ارتكاب الجريمة.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عن خطف بعض الأشخاص لسيدة داخل سيارة ملاكي، وتمكن الأهالي من ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة الوايلي، عقب إنفجار إطار السيارة المستخدمة في الواقعة واستغاثة المجني عليها بالمارة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه صاحب شركة مواد غذائية -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبسؤال المجني عليها تبين أنها شقيقة زوجة المتهم، وقالت إنه أثناء سيرها بالمنطقة سكنها اشترك المذكور مع والدته وحارس عقار بخطفها وإجبارها على استقلال السيارة صحبتهم، وأثناء سيرهم بمحل الضبط إنفجر إطار السيارة فاستغاثت المجني عليها بالمارة، وتمكنوا من ضبط المتهم ولاذت الثانية والثالث بالفرار.

وبمواجهة المتهم المضبوط قال إنه نظرًا لوجود خلافات زوجية بينه وزوجته “شقيقة المجني عليها”، اختمرت في ذهنه فكرة خطفها لإرشاده عن مكان تواجد زوجته بالاستعانة بوالدته والمتهم الآخر.

وأمكن ضبط المتهمين الثانية والثالث، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، واتخذت الإجراءات القانونية.