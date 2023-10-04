انعكاسا للنهضة الشاملة.. السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك وفقًا للتصريحات التي صدرت من جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ قليل.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعدّ انعكاسًا لما وصلت إليه- ولله الحمد- من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًّا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم».

وأضاف: «نية الاستضافة تأتي تأكيدًا للجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعدّ الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها؛ كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي».

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن رسميًّا، اليوم الأربعاء، حصول ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم 2030.

وذكر موقع فيفا أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وستكون هذه هي أول مرة يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة هي أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال جياني إنفاتينو رئيس فيفا: “في عالم منقسم يتحد فيفا وكرة القدم، وافق المجلس التنفيذي لفيفا بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم التي أقيمت نسختها الأولى في أوروجواي 1930 بالطريقة الأنسب”.

وأردف: “وبناء على ذلك سيتم الاحتفال في أمريكا الجنوبية وستنظم ثلاث دول أوروجواي وأرجنتين وباراجواي ثلاث مباريات، بواقع مباراة واحدة لكل منها”.

وأكمل: “وستقام أولى تلك المباريات بالطبع في ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفديو، للاحتفال بتلك النسخة المئوية”.

وتابع إنفاتينو: “وافق مجلس فيفا بالإجماع على أن الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 سيكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا”.