انعقاد منتدى الاستشاريين المصريين لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي 8 يونيو المقبل

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الاستشاريين المصريين CAIRO CONSULTANCE FORUM، تحت شعار التصميم من أجل الاستدامة وتحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةيومي 8 و 9 يونيو المقبل

وقالت مروة الجوهري رئيس القطاع التجاري بشركة IT EVENTS، -المنظمة للمنتدى- إن المنتدى يدعم توجه الدولة لتنفيذ خطط التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الرقمية في جميع التعاملات، كونها مستقبل التعاملات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن المنتدى سيشهد هذا العام حضورا حكوميا قوي من خلال حضور وفود حكومية متعددة، وعدد كبير من الاستشاريين المصريين والأجانب، لمناقشة احدث الحلول والوسائل التكنولوجية التي تساعد على تنفيذ تصميمات هندسية، تساهم في تحقيق أفضل درجات الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن المنتدى سيناقش في نسخته الرابعة الأنظمة الذكية التي تقدم الخدمات لتحقيق التصميمات المختلفة، والبنية التحتية الذكية التي يتم تنفيذها حالياً في مصر، والوسائط الذكية التي أصبحت جزء رئيسي من أي تعاملات مباشرةمشيرة إلى أن المنتدى يدعم بشكل مباشر اتجاه الحكومة خلال الفترة الأخيرة إلى تنفيذ المدن الذكية، والمشروعات المستدامة.ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المنتدى خلال يومي 8 و 9 يونيو المقبل بفندق دوسيت تاني ليك فيو، بمدينة القاهرة الجديدة، بحضور نخبة من الاستشاريين الهندسيين وأصحاب الصناعات الداعمة للأنظمة الذكية المختلفة، للوقوف على أحدث الوسائل التكنولوجية، برعاية Datwyler IT Infra، Systems Engineering of Egypt – SEE، CommScope، Barco Fluke-Network.