انعقاد معرض الشرق الأوسط للطاقة بحضور 800 شركة.. 7 مارس

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض الشرق الأوسط للطاقة ، في الفترة من 7 إلى 9 مارس، ليضم محادثاتٍ ونقاشات حول تحول الطاقة من مختلف أقطاب العالم، ومن المقرر أن يشارك فيه مجموعة من المشترين والبائعين من مختلف البلدان حول العالم للتعرف على أحدث التطورات في منتجات وحلول الطاقة.

ستوفر النسخة الثامنة والأربعون فرصة رائعة للجهات المشاركة للتواصل مع موردي الطاقة من حول العالم، واستكشاف المنتجات والحلول التي قد تُساهم في تغيير هذ القطاع نحو الأفضل، بالإضافة إلى بناء علاقاتٍ تجارية طويلة الأمد.

طاقة شمسية

وقال أدي ييسوفو – مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، إن المعرض ساهم في دعم مجتمع الطاقة حول العالم من خلال توفير المنصة لمناقشة وإيجاد الحلول الفعّالة التي تدعم وتيرة تسارع استهلاك الكهرباء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأجزاء أُخرى من العالم.

وأضاف نُركز هذا العام على تعزيز الحوار في ضوء الواقع العالمي الحالي، والتغيرات المستجدة في قطاع الطاقة، كما يجمع الحدث أبرز صُناع القرار والشركاء الدوليين، للتواصل واستكشاف المنتجات والحلول المبتكرة التي يُمكن أن تمنحنا طاقة أنظف وأكثر استدامة”.

ومن المرتقب حضور أكثر من 800 شركة قادمة من 170 دولة، وأكثر من 20,000 شخصية من حول العالم، لبحث مستقبل حلول الطاقة البديلة التي ستساعد في تقديم أنظمة طاقة أكثر كفاءة وفعالية. وستركز هذه النسخة على خمس قطاعاتٍ رئيسية هي: الحلول الذكية، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمولدات الاحتياطية والطاقة الحرجة، والنقل والتوزيع، واستهلاك الطاقة وإدارتها.

وسيضم المعرض مؤتمراتٍ إستراتيجية والتركيز على أحدث التقنيات والمنتجات، مما يوفر منصة لتبادل المعرفة، وتعزيز بناء العلاقات، والبحث عن حلول لبعض أكثر التحديات إلحاحاً التي يفرضها موضوع تحول الطاقة، وتشمل الطاولة المستديرة للمدراء التنفيذيين، والجلسات التقنية، ومؤتمر الطاقة الشمسية الذي سيجمع أبرز صُناع السياسات ومقدمي الخدمات والمطورين والممولين وقادة التكنولوجيا العالميين، لوضع مخطط للانتقال الناجح للطاقة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيشارك في المناقشات بالمعرض كل من رفائيل مووريا – المدير التجاري لشركة كيتراكو ، شركة كينيا لنقل الكهرباء المحدودة ، بالإضافة إلى أبراهام سيريم الرئيس التنفيذي لشركة كين جين ، شركة توليد الكهرباء الكينية.، وعبد العزيز النعيم – الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة السعودية، والدكتور علي السويدي مدير أول الابتكار والشراكة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وليلى بنعلي – وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغرب.

كما سيتم تنظيم مؤتمرات أخرى على هامش المعرض منها “المؤتمر التقني”، وهو منتدى تفاعلي يشارك فيه أبرز خبراء الطاقة والعقول التقنية من حول العالم لمناقشة وبحث الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تدعم جهود تحول الطاقة، بالإضافة إلى مؤتمر الطاقة الشمسية، وهو تجمع من المتخصصين في قطاع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمناقشة الديناميكيات التحويلية للطاقات المتجددة حول العالم.