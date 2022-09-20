انعقاد مجلس «الإسكندرية للخدمات الطبية» لإبداء الرأي في عرض استحواذ «تواصل» السعودية بعد زيادته

دعت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية مجلس الإدارة للانعقاد اليوم الثلاثاء، لإبداء الرأي في عرض الاستحواذ المقدم من تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية بعد زيادته إلى 49 جنيه للسهم.

ويتداول مجلس إدارة الإسكندرية للخدمات الطبية الرأى فى العرض منذ الساعة التاسعة صباحا، ومن المقرر إرسال نتائج الإجتماع إلى البورصة المصرية فى وقت لاحق.

ويتضمن النقاش محاور عدة تشمل جدوى العرض ونتائجه وأهميته بالنسبة للشركة والمساهمين والعاملين بها،وفقا لبيان مختصر منشور على شاشة التداول بالبورصة الثلاثاء.

وانقعد مجلس الإدارة منذ أيام ( 18 سبتمبر) لإبداء الرأى فى عرض تحالف تواصل هولدنجز السعودية (قبل زيادته)، ثم تقرر إرجاء الرأى لاجتماع قادم لحين استيفاء بعض البيانات والمعلومات، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الإثنين (19 سبتمبر 2022).

الإسكندرية للخدمات الطبية : تحالف تواصل السعودية رفع السعر إلى 49 جنيه للسهم

«الإسكندرية للخدمات الطبية»

وتقدمت تواصل هولدنجز السعودية ( اليوم الثلاثاء)،بطلب إلى هيئة الرقابة المالية، لرفع سعر الاستحواذ على الشركة إلى 49 جنيها للسهم وسط منافسة شرسة مع الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة.

وتقدمت التحالف السعودي بسعر سابق للاستحواذ بلغ 47.67 جنيه للسهم، ويزيد السعر الجديد عنه بقيمة 1.4 جنيه،كما يزيد عن عرض الشركة الإماراتية المنافسة بقيمة 0.38 جنيه تقريبا.

وتلقت هيئة الرقابة المالية أمس الإثنين طلبا من شركة الإمارات القابضة المنافسة لزيادة سعر عرضها للاستحواذ شركة الإسكندرية للخدمات الطبية إلى 48.62 جنيه للسهم.

وطالبت الرقابية المالية شركة الإمارات القابضة (شركة شخص واحد ذ.م.م ) باستيفاء جميع المتطلبات الواردة بالقرارات المنظمة للنشاط الطبي فى مصر، حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم بشأن عرض الشراء، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة .

وتقدمت الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة فى (6 يونيو 2021) بعرض شراء رسمي على كامل أسهمها بسعر مغرى ساعتها يبلغ 47.98 جنيه للسهم بفارق 9.5 جنيه عن العروض المنافسة آنذاك.

ويرتفع السعر الجديد عن القديم بواقع 0.64 جنيه، كما يزيد عن عرض تحالف تواصل هولدنجز السعودية (المنافس) بواقع 1.02جنيه للسهم (قبل زيادته).

ويستهدف عرض الشركة الإماراتية الاستحواذ الكامل على أسهم الشركة بنسبة 100% من الأسهم كحد أعلى أو الاستحواذ على 51% من الأسهم كحد أدنى.

تواصل السعودية عدلت سعر العرض لأسباب فنية نهاية أغسطس

وأعلن تحالف تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية السعودية فى 29 أغسطس الماضى تعديل سعر عرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية من 52 إلى 47.6 جنيه للسهم .

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذا التعديل يعود إلى أسباب فنية متعلقة بزيادة رأس المال الأخيرة بالأسهم المجانية بما أدى إلى اختلاف حقوق الملكية لكل سهم .

واستهدف العرض السابق المقدم من تحالف تواصل هولدنج -لايم فيست بارتنرز للرعاية الصحية، الاستحواذ على 10.5 مليون سهم تقريبا بسعر 52 جنيه بما يعادل 74% كنسبة مكملة للاستحواذ على 100% من الأسهم.

وقالت الشركة ساعتها، إن السعر المقدم يمثل متوسط سعر التداول على مدار آخر ستة أشهر فى البورصة المصرية، كما أكدت احتفاظها بالحق فى عدم تنفيذ الصفقة إذا قلت نسبة الأسهم المستجيبة عن 3.5 مليون سهم (25.08%) تضمن لها نسبة ال51% على الأقل.

ومن المقرر حاليا تعديل عدد الأسهم فى نشرة الاستحواذ إلى 11.5 مليون سهم بسعر 47.6 جنيه نتيجة زيادة رأسمال الأخيرة بنحو 1.2 مليون سهم مجانى بما أدى إلى انخفاض حقوق ملكية كل سهم.

العرض السعودي متاح أمام حملة الأسهم فى البورصة حتى 27 سبتمبر الجاري

البورصة المصرية

وحدد تحالف تواصل هولدنجز فى وقت لاحق فترة سريان عرض شراء شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ب20 يوم عمل أمام حملة الأسهم لتسجيل أوامر البيع على شاشة البورصة المصرية.

وأظهرت نشرة الاستحواذ المنشورة بجريدة “المال” بعدد 30 أغسطس بدء فترة سريان العرض اعتبارا من 31 أغسطس وحتى 27 سبتمبر الجارى.

ودخلت الإسكندرية للخدمات الطبية فى أزمة ذات امتدادت اقليمية ودولية منذ بداية 2020 بعد تعثر المساهم الهندى المالك لغالبية أسهمها عن سداد ديون فى الإمارات و فرض الحراسة على إحدى شركاته من قبل القضاء البريطانى .

وحصل بنك أبو ظبى التجارى– أكبر الدائنين للمساهم الهندى- على حصة الأغلبية فى الشركة المصرية فى إطار تخلف الأخير عن السداد وأحكام فرض الحراسة على أملاكه فى الإمارات ومصر.

خريطة المنافسين على المركز الطبى الجديد العام الماضى

الإسكندرية للخدمات الطبية

وعرض بنك أبو ظبي التجارى حصته للبيع فى منافسة شرسة شملت عروضا من شركة مستشفى كليوباترا -أكبر كيان طبى خاص فى مصر-، إضافة إلى عرضين آخرين أحدهما مقدم من تحالف «العصافرة- تانا كابيتال»،والآخر مقدم من تحالف «تواصل هولدينجز مع مستشفيات سبيد ميديكال ومؤسسة مالية».

كما تقدمت شركة تى إيه تى للخدمات الطبية (التابعة للإسكندرية للخدمات الطبية) بعرض شراء انسحبت منه لاحقا ،إضافة إلى عرض آخر من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة.

واستقرت المنافسة آنذاك (21 يونيو 2021) على تحالف شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية (المساهمة فى الشركة بالفعل ) بعد أن رفعت سعر الاستحواذ إلى 52 جنيها للسهم.

واشترت تواصل هولدنجز فى 29 نوفمبر 2020 حوالى 3.7 مليون سهم من حصة المساهم الهندى فى الإسكندرية للخدمات الطبية تعادل 25.92% بقيمة إجمالية قدرها 89.9 مليون جنيه بمتوسط سعر 24.3 جنيه.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة نهاية أغسطس الماضى، أن المنافسة على شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية –المركز الطبى الجديد» ستشتعل مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، فى ظل تمسك شركتى الإمارات القابضة و النيل للأشعة، وتحالف «لايم فست و تواصل» بالصفقة.

وكشفت المصادر عن اقتراب صدور الموافقات على عرض الشراء المقدم من شركة الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة والتى تتمسك بالاستمرار فى المنافسة، متوقعة أن تقدم عرض شراء يتضمن تقييم إجمالى للشركة يقارب 800 مليون جنيه.

وقالت إن شركة مركز النيل للأشعة التابعة لـ«Elevate capital» مستمرة فى المنافسة على شراء «الإسكندرية للخدمات الطبية» موضحة أنها قدمت عرضها منذ قرابة عام، وتنتظر صدور الموافقات.

على جانب آخر، رجحت المصادر انسحاب «مجموعة مستشفيات كليوباترا» من المنافسة فى ظل ارتفاع السعر بما يؤثر على العوائد المتوقعة من الصفقة، علما بأنها أعلنت عن رغبتها فى الشراء بسعر 38.5 جنيه للسهم.

وتابعت إن العرض المقدم من تحالف «تواصل و لايم فست» أعلى من نظيره الذى قدمته «كليوباترا» خلال العام الماضى بنسبة كبيرة، رغم تراجع أرباح الإسكندرية فى النصف الأول من العام الجارى.

هيكل ملكية الإسكندرية للخدمات الطبية وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

ويبلغ رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية حاليا 124.5 مليون جنيه موزعا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمة 8 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين بنك أبوظبى التجارى (51.5%)، تواصل هولدنج للاستثمارات المالية (25.9%).

كما يستحوذ المستثمر تامر عبد الله على 9.8%، إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 11 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بصافى أرباح بلغت 21 مليون جنيه في 2020.

كما قفزت إيرادتها إلى 271 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 225.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2021، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة سابقا.

ووافقت مجلس إدارة الشركة فى 24 مارس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين (كوبون رقم 15) بواقع 0.80 جنيه للسهم بدء صرفها اعتبارا من 15 يونيو الماضى.