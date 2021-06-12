الإسكندرية

انعقاد مجلس إدارة معهد تدريب الموانئ الواحد والثمانين

بحضور وزير النقل وإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية
السيد فؤاد 10:37 م, السبت, 12 يونيو 21 10:37 م, السبت, 12 يونيو 21

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انعقد مساء اليوم السبت الموافق 12 يونيو 2021 اجتماع مجلس إدارة معهد تدريب الموانئ رقم (81) بفندق هيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، وبرئاسة الفريق كامل الوزير – وزير النقل ورئيس لجنة إدارة المعهد.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، واللواء بحري رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، وهدى محمد عطية مساعد وزير النقل لشؤون النقل البحري، والدكتور أكرم سليمان السلمي عميد المعهد وعدد من مراكز المسئولية، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة من رؤساء مجالس إدارات الهيئات والشركات المساهمة.

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وعرض الدكتور أكرم سليمان السلمي لدور المعهد في نقل الخبرات الدولية في مجال التدريب والتعليم البحري إلى الكوادر البشرية في مصر والمنطقة العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال الشراكات الدولية التي يتمتع بها المعهد مع عدد من المؤسسات التعليمية الكبرى والموانئ العملاقة في أوروبا،  مثل جامعة جنوى الإيطالية، ومؤسسة ميناء فالنسيا الاسباني، وميناء مرسيليا الفرنسي، وميناء انتويرب البلجيكي، وعضوية المعهد الفعالة في إتحاد موانئ البحر المتوسط، وغيرها من الجهات التي تعد بيوت خبرة عالمية، مما يساعده في عقد برامج تدريبية مشتركة مع تلك المؤسسات، ونقل تجاربها وخبراتها إلى موانئ المصرية والعربية والإفريقية.

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يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.

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بقلم السيد فؤاد

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