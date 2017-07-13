انعقاد مؤتمر VMworld 2017 في لاس فيغاس وبرشلونة

المال- خاص:



أعلنت شركة “في إم وير”، الرائدة عالمياً في مجال البنى التحتية السحابية وحلول الأعمال المتنقلة، والمسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز VMW، اليوم، عن تنظيمها النسخة 14 من مؤتمر ومعرض VMworld U.S 2017 في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس القادم، بفندق ومركز مؤتمرات “ماندلاي باي”، بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.



كما أعلنت الشركة عن تنظيم النسخة العاشرة من مؤتمر VMworld 2017 أوروبا، بعد أسابيع قليلة، وذلك في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر، بفندق “فيرا برشلونة غران فيا”، بمدينة برشلونة الإسبانية.



يركز المؤتمر بشكل رئيسي على تلبية احتياجات روّاد وقادة التحول الرقمي، ويهدف أيضاً إلى تعزيز قدرات الحضور، ليكون باستطاعتهم التحول إلى صناع التغيير في مؤسساتهم، وذلك من خلال التعرف على إمكانيات غير محدودة يمكنهم الاستفادة منها خلال المؤتمر، لتعزيز مستويات التعلم والتواصل والابتكار، في عالم تكنولوجيا المعلومات والأعمال.



يتضمن برنامج المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام مجموعة من الكلمات الافتتاحية الهامة، التي يلقيها بعض أهم رواد الفكر في القطاع، إلى جانب المئات من الحلقات النقاشية، والجلسات التي تتمحور بشكل أساسي حول احتياجات المستخدم ومتطلباته، فضلاً عن الجلسات الخاصة بتدريبات التراخيص، وقضايا القطاع الساخنة مثل حلول الإدارة المتكاملة للأجهزة المرتبطة بمراكز البيانات، والبنى التحتية الهجينة، بالإضافة إلى نقاشات هامة حول إدارة الخدمات السحابية والخدمات الشبكية الافتراضية، فضلاً عن تقنيات إنترنت الأشياء.



وخلال فعاليات مؤتمر ومعرض VMworld 2017 سيتمكن الحضور من الاستماع إلى مجموعة من الكلمات الافتتاحية الهامة التي سيلقيها بعض أهم روّاد الفكر في القطاع، ومدراء “في إم وير” التنفيذيين، حيال أبرز القضايا وأكثرها أهمية ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات، في وقتنا الحالي، وفي المستقبل.



كما سيتم إجراء لقاءات مباشرة مع أبرز خبراء القطاع المهتمين بتقديم وجهات نظرهم الهامة، حول أهم التحديات والفرص المتاحة.



وأيضا تعزيز العلاقات مع شركاء “في إم وير”، وقادة القطاع، بالإضافة إلى فرصة التعرف على أبرز صناع القرار ضمن القطاع، والجهات الرائدة التي تحدث تغييرات كبيرة في عالم الأعمال الرقمي الجديد.



وثالثا الكشف عن أحدث المنتجات التي تعكس تقدماً كبيراً في القطاع، بالإضافة إلى التعرف إلى أفضل الممارسات، ومجموعة واسعة من دراسات الحالة.



وأخيرا اكتساب خبرات عملية، في مختبرات يديرها خيرة الخبراء، والحصول على فرص التراخيص الكبيرة المقدمة من “في إم وير”.

