انعقاد لجنة التعاون الاقتصادي والسياسي والتجاري بين مصر وليتوانيا

عُقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين مصر وليتوانيا، حيث ترأس الجانب المصري السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بينما ترأس الجانب الليتواني نائب وزير الخارجية الدكتور “مانتاس أدوميناس”، بحضور سفير ليتوانيا في القاهرة، والسفير المصري لدى الدنمارك وغير المقيم لدى ليتوانيا.

زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين مصر وليتوانيا

وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، واستعراض أهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المُعدة للتوقيع بما يرتقى بالعلاقات الثنائية ويسهم في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري. كما تم تناول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتم الاتفاق على بدء التحضير لعقد الدورة الثالثة للجنة التعاون الاقتصادي الفني والعلمي بين مصر وليتوانيا بالقاهرة في أقرب فرصة. واستعرض مساعد وزير الخارجية المصري الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها مصر في العديد من المجالات.

أشاد الجانب الليتواني بالزيارة الأخيرة التي قام بها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢، فيما أشاد مساعد وزير الخارجية المصري بالتعاون القائم في مجال سلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

أعرب الجانب الليتواني عن تطلعه للمشاركة في الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 على أعلى مستوى، مع الإعراب عن الثقة في نجاح مصر في استضافة المؤتمر واستعدادهم لتقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة في نجاحه. ومن جانبه، فقد قدم مساعد وزير الخارجية المصري عرضاً لآخر التطورات اللوجيستية والموضوعية الخاصة بالمؤتمر، مؤكداً على تطلعنا للمشاركة الليتوانية فيه.

وعلى هامش جولة المشاورات، عقد السفير إيهاب نصر عدة لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الليتوانيين، حيث التقى كبيرة مستشاري الرئيس الليتواني “أستا سكايسجيرد”، والمستشار السياسي لرئيسة الوزراء الليتوانية “كيستوتيس فاسكيليفيكيوس”، و”جيدريوس سورببليس عضو البرلمان الليتواني ورئيس مجموعة الصداقة المصرية الليتوانية التي يتم العمل على إنشائها.

كما سلم مساعد وزير الخارجية فضيلة مفتى ليتوانيا الدعوة الموجهة إليه من فضيلة مفتى الديار المصرية لحضور مؤتمر الفقه والتنمية المستدامة المقرر عقده في القاهرة يومي ١٧ و١٨ أكتوبر ٢٠٢٢.

كما بحث مساعد وزير الخارجية مع رئيسة غرفة التجارة والصناعة الليتوانية بالإنابة سبل تنمية التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.