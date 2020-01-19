انعقاد المنتدى الدولى الثانى بالقاهرة حول إحصاءات الهجرة

اجتمع مشتركون من أكثر من 90 دولة يمثلون السلطات الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية في القاهرة

قال بيان صحفي وزعه مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، أن المنتدى الدولي الثاني حول إحصاءات الهجرة ينعقد حاليًا في القاهرة.

وأضاف البيان أن تنظمه المنظمة الدولية للهجرة ووكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد.

وقد جمع أكثر من 700 مندوب من خلفيات متنوعة، ويوفر مساحة فريدة للحوار وتبادل المعلومات والتواصل لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة.

وتستضيف الحكومة المصرية المنتدى في دورته الثانية، كما ترأس الحكومة المصرية الاتحاد الأفريقي حاليًا.

حضور مشتركين من أكثر من 90 دولة

واجتمع مشتركون من أكثر من 90 دولة يمثلون السلطات الوطنية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية والقطاع الخاص في القاهرة، بهدف بناء وتعزيز قدرات بيانات الهجرة في جميع أنحاء العالم.

قال أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة: “نحن كخبراء وممارسين وصناع قرار نتحمل مسئولية جماعية، ليس فقط لإنتاج الحقائق الموثوقة والأدلة القوية فحسب، بل أيضًا استخدامها بشكل مناسب وبذكاء لتوجيه السياسات والبرامج ومكافحة المعلومات الخاطئة الشائعة حول الهجرة”.

وأضاف أنه وضعت بيانات الهجرة في صميم رؤيتي للمنظمة، والتزمت بتعزيز مشاركة المنظمة في هذا المجال على مدار السنوات القادمة.

وزير الخارجية

كما أضاف وزير الخارجية سامح شكري، إن امتلاك البيانات والاعتماد عليها في وضع السياسات يعد ضمانة رئيسية لتعاون دولي سليم في إدارة وحوكمة الانتقال البشري، وتعزيز مساهمة المهاجرين في التنمية على أساس يراعي حقوقهم، ويحترم الأطر القانونية ويلبي احتياجات سوق العمل الدولية، إضافة لدعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الدافعة للهجرة كالنزاعات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتراجع البيئي.

توقيت مهم

وقد أشار اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت مهم وله دلالته.

وقال إن بيانات الهجرة تشكل شريحة أساسية من معلومات الموارد البشرية والقوى العاملة.

وأضاف أن بيانات الهجرة من شأنها رسم خارطة واضحة المعالم لحركة الأفراد والمجموعات عبر الحدود، وكذلك وضع ضوابط للتنسيق بين الجهات المنتجة لبيانات الهجرة لتمكينها من تحقيق الاستفادة القصوى.

ويضم الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام ست جلسات عامة وأكثر من خمسين جلسة متوازية.

وسيتحدث فرانك لازكو، مدير المنظمة الدولية للهجرة في واشنطن، في الجلسة العامة الختامية حول مستقبل بيانات الهجرة.

ومن بين ممثلي المنظمة الآخرين الذين سيتحدثون في المنتدى، ميشيل كلاين سليمان، مديرة المنظمة الدولية للهجرة للسياسات، ومارينا مانكي، رئيسة قسم التنقل العمالي والتنمية البشرية في المنظمة.

ستة مجالات

ويتم تنظيم هذا الحدث حول ستة مجالات رئيسية بما في ذلك قياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الالتزامات العالمية وكذلك ابتكار البيانات.

وتستكشف بعض الجلسات إمكانية استخدام “البيانات الضخمة” لتكمل تحليل التنقل البشري وتدفقات الهجرة، إضافة إلى طرق معالجة النزوح الداخلي من خلال أدوات رصد مبتكرة.

وتم افتتاح المنتدى في يناير 2018 في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.

يهدف المنتدى إلى أن يصبح حدثًا منتظمًا يمكنه تعزيز المناقشات حول العمليات العالمية وتعزيز التبادل بين المنتجين ومستخدمي بيانات الترحيل.

يتم دعم الحدث من قبل المنظمات الشريكة بما في ذلك منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية الأوروبية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.