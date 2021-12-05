اقتصاد وأسواق

انعقاد المنتدى الاقتصادي الياباني الإفريقي الثاني للتعاون في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر

تسلط الدورة الثانية للمنتدى الضوء على أربعة محاورمن بينها تعزيز مشروعات البنية التحتية ، والتوسع في قطاعات الأعمال التجارية.
سمر السيد 9:54 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 9:54 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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تعقد حكومة اليابان ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وهيئة التجارة الخارجية  اليابانية “چيترو” بالتعاون مع الحكومة الكينية منتدى التعاون الاقتصادي الياباني الإفريقي الثاني في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك في الفترة ما بين 7 إلى 9 ديسمبر الجاري عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وهو الحدث الذي يجمع شخصيات رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص بالجانبين لمناقشة كيفية التعاون بين هذين القطاعين لتحقيق نتائج أعمال ملموسة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن هيئة التجارة الخارجية  اليابانية “چيترو”  بالقاهرة ؛ سيشارك في هذا الحدث الدولي من مصر المهندس محمد محمود العربي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي ، وسيكون من ضمن المتحدثين بالمنتدى.

 والجدير بالذكر أن منتدى التعاون الاقتصادي الياباني الإفريقي “JAFEF” يعقد كل ثلاث سنوات بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات كالتجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة، فضلاً عن مساعدة الشركات اليابانية في تطوير أعمالها التجارية في القارة السمراء.

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كان رئيس الوزراء الياباني الأسبق، شينزو آبي قد أعلن عن المنتدى لأول مرة خلال فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السادس حول التنمية الإفريقية “TICAD VI” الذي انعقد بكينيا في أغسطس 2016.

محاور المنتدى

ومن المقرر أن تسلط الدورة الثانية للمنتدى الضوء على أربعة محاور، تم الإعلان عنها خلال فعاليات دورته الأولى التي انعقدت في جنوب إفريقيا مايو 2018، وتتمثل في تعزيز مشروعات البنية التحتية “باستخدام أموال القطاع الخاص”، والتوسع في قطاعات الأعمال التجارية، بجانب توسع اللاعبين الرئيسيين في هذه المجالات سالفة الذكر، وتحسين بيئة الأعمال.

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بالإضافة إلى عرض التقدم الذي تحقق على صعيد مبادرات التعاون المشتركة بين الجانبين والتغيرات التي حدثت في هذا السياق نتيجة جائحة كورونا، كما سيقدم المنتدى أفكاراً تساعد على تحقيق السياسات قبل انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية “TICAD 8” العام المقبل في تونس.

فعاليات المنتدى

وعرضت الهيئة فعاليات أيام المنتدي الثلاثة، وتشمل فعاليات اليوم الأول التي ستنعقد الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر:

08:00- 09:30 “بتوقيت القاهرة”ـــــ الجلسة الأولى عن الابتكار في إفريقيا بالتعاون مع اليابان.

09:30- 11:00 “بتوقيت القاهرة”ــــ الجلسة الثانية عن التكامل في القارة الإفريقية.

11:00- 12:30 “بتوقيت القاهرة “ــــــ الجلسة الثالثة عن التصنيع في إفريقيا بالتعاون مع اليابان.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدي التي ستنعقد الأربعاء الموافق 8 ديسمبر:

08:00- 10:00 “بتوقيت القاهرة” الجلسة الرابعة حول البنية التحتية الرقمية والخضراء في افريقيا.

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10:00- 11:30 “بتوقيت القاهرة” الجلسة الخامسة حول تسريع حلول التمويل في افريقيا.

وختاماً تتضمن فعاليات اليوم الثالث الموافق 9 ديسمبر:

11:00- 12:30 “بتوقيت القاهرة” الجلسة الخاصة حول منتدى قادة الأعمال باليابان وافريقيا.

وقالت الهيئة : “نتطلع  للترحيب بكم في المنتدى الذي نأمل أن يوفر فرصة ممتازة لكم لمزيد من التواصل مع اليابان، موضحةً أنه للمشاركة يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي http://japanafricaforum.org/en/“.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق  منصة إلكترونية بالتزامن مع المنتدى مخصصة لعمليات التشبيك والاتصالات المتعلقة بالأعمال، ويوفر هذا النظام إمكانية إجراء المراسلات والمقابلات عبر الإنترنت، كما يتيح للمشاركين عمل الاتصالات التي تؤدي إلى خلق فرص أعمال جديدة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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