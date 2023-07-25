انعقاد المؤتمر الختامي لمشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط (YEP MED)

انعقد المؤتمر الختامي لمشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط (YEP MED) و الذي تم تنفيذه بواسطة مؤسسة التعاون عبر الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور علاء مرسي عميد معهد تدريب الموانئ، اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط ، اللواء بحري رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع، الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري، إدوارد رودس رئيس المدرسة الأوروبية للنقل متعدد الوسائط (إسكولا) ومدير المشروع ، والدكتور عصمت الكرادشي منسق مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للاتحاد الأوروبي (ENI).

كما شارك بالحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل و العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وعدد من قيادات الهيئة، الدكتور جمال عبد الناصر .. بمعهد تدريب الموانئ ، و ممثلين عن ( هيئة ميناء برشلونة ، ميناء فالنسيا ، هيئة موانئ المنطقة المركزية بإيطاليا ، ميناء مارسيليا ، ديوان البحرية التجارية و الموانئ بتونس ، شركة تطوير العقبة بالأردن )، جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، جامعة حورس ، الغرفة التجارية ، التعليم الفني بدمياط ، ولفيف من الشركات والتوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط .

بدأ المؤتمر بكلمة اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، حيث رحب سيادته بالسادة الحضور و أثنى على نجاح المشروع في تزويد الشباب بالخبرات الأساسية عن أنشطة الموانئ مع التركيز على مجالات التجارة الخارجية و التنمية المستدامة و لوجيستيات الموانئ البحرية ، حيث تم تدريب (476) متدرب من شباب الطلبة و الخريجين . كما تقدم سيادته بالشكر لشركاء النجاح من معهد تدريب الموانئ و الشركات و التوكيلات الملاحية العاملة بالميناء نظرا لجهودهم في تدريب الطلبة و إعطائهم الفرصة لتطبيق المعلومات و الخبرات المكتسبة من خلال تطبيقها على أرض الواقع و توفير فرص عمل للمتميزين منهم.

كما أبدى إستعداده التام لتقديم كافة سبل التعاون المستقبلي للمشاركة في مثل تلك المشروعات البناءة و التي تهدف إلى الإستفادة من طاقات الشباب و قدراتهم و العمل على تنمية الموارد البشرية و تأهيلهم لسوق العمل.

كما تخلل الحفل عروض تقديمية للجهات المشاركة في المنحة من جميع الدول الراعية.

و على هامش المؤتمر تم توقيع مبادرة لتعزيز التعاون المشترك بين أطراف المشروع على المدى الطويل من خلال إنشاء منصة إلكترونية تحت إسم الأكاديمية الدولية للعلوم اللوجيستية بالموانئ (PILKA) و ذلك لتبادل المعرفة و الخبرات في مجال النقل البحري و اللوجيستيات من خلال تنظيم ندوات و ورش عمل و مؤتمرات بشكل دوري و كذلك تنظيم برامج تدريبية مشتركة للأطراف المشاركة، مع التوسع في دعوة المزيد من الأطراف من الموانئ الأجنبية و مؤسسات التدريب المتخصصة في مجال النقل البحري و اللوجيستيات على مستوى العالم للإشتراك بها مستقبلا.

و في نهاية الحفل تم تكريم الأطراف المشاركة في المنحة حيث تم توزيع شهادات تقدير للطلبة و المتدربين، و تبادل الدروع بين هيئة ميناء دمياط و ممثلين الجهات المشاركة عرفانا بدورهم في إنجاح مشروع المنحة.