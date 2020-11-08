انعقاد اللجنة الخاصة بمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد

أعلنت مصلحة الجمارك أنه تم إنعقاد إجتماعا للجنة المشكلة بقرار السيد كمال نجم رئيس مصلحة رقم 109 لسنة 2020 برئاسة الأستاذ الشحات غتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وعضوية أعضاء اللجان المتخصصة لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك طبقا لآخر التعديلات التى تمت على مشروع قانون الجمارك .

وتضمن الاجتماع مناقشات حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وخاصة الباب الخاص بالتعاريف الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ويشمل بيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات ، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكام اللائحة ، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض .

كما قامت اللجنة بمناقشة الصياغة الخاصة بمصلحة الجمارك وموظفى الجمارك والتى تضمنت تحديد مهام مصلحة الجمارك وموظفيها بصورة واضحة ،والمواد الخاصة بالمواد المتعلقة بنطاق الرقابة الجمركية والمواد الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية

وتناولت المناقشات أيضا المواد الخاصة بالضريبة الجمركية ووعائها ومقابل الخدمات والإستعلام المسبق.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة عقد جلساتها للإنتهاء من مناقشة وصياغة باقى مواد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى أسرع وقت .

وأشار رئيس مصلحة الجمارك أن اللائحة التنفيذية تستهدف زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

كما تستهدف تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات وتيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية ، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة درجة رضاء المواطنين .