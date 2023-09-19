انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض اليوم

انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئیس مجلس القضاء الأعلى.

وحضر الجمعية نواب وقضاة المحكمة، أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم توزيع العمل للعام القضائي 2023 / 2024 والتي تمت فيه تلبية جميع رغبات أعضاء المحكمة مع مراعاة صالح العمل.

وألقى “عبد اللطيف” كلمته مرحباَ بالقضاة الحضور، وأثنى فيها على شيوخ القضاء وأعضاء الجمعية العمومية مهنئا لهم وجميع قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة والقضاة الجدد المنضمين لمحكمة النقض متمنيا لهم التوفيق والسداد من الله عز وجل.

كما أكد على العمل بكل جهد وإخلاص إلى تحقيق مصالح القضاة، وتوفير المناخ الملائم لعملهم وطالب بإرساء قواعد العدالة، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة معلناً إطلاق المنصة الرقمية لمحكمة النقض والتى تضم موقع المكتبة الالكترونية والموقع العام للمحكمة.

وفي ختام كلمته توجه إلى العلى القدير داعيًا لشهداء الوطن ولأسرهم وأن يحفظ مصرنا الغالية، وقضاتها والشعب المصري والقيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من كل مكروه وسوء.

كتبت – نجوى عبدالعزيز