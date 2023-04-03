انعقاد الاجتماع الدوري للمجموعة الإقليمية للمنطقة العربية بالاتحاد الدولي للاتصالات

أعلن مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات (CDIS-EGYPT) عن استضافته للاجتماع الدوري للمجموعة الإقليمية للمنطقة العربية بالاتحاد الدولي للاتصالات، وسيتم انعقاد الاجتماع على هامش فاعليات المعرض والمؤتمر والذي من المقرر انعقاده شهر مايو المقبل على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023.

وينعقد المؤتمر والمعرض بنسخته الأولي تحت رعاية رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزرارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبراني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الإستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة حلوان وجامعة بورسعيد، وبمشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية المصرية.

الاتحاد الدولي للاتصالات هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) المسئولة عن وضع المعايير التقنية التي تضمن سلاسة التوصيل بين الشبكات والتكنولوجيات وتوصيل جميع الناس في العالم – أينما كانوا وأياً كانت الوسائل المتاحة لهم.

وجدير بالذكر أن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة الدول العربية يعمل باستمرار على تقديم الدعم للأطراف المعنية في القطاع والشركاء الرئيسيين من 22 دولة عضواً، وأعضاء قطاعات الاتحاد، والمنتسبين عبر منطقة الدول العربية. ويسعى المكتب جاهداً إلى تعزيز بيئة تمكينية مواتية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنهوض بالتنمية الرقمية مع مراعاة الأولويات الإقليمية والوطنية في العالم العربي لتحقيق التحول الرقمي وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.

من جانبه، صرح محمد الصعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة، التي تترأس تحالف الشركات المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT، “فخورون بإختيار الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر ومعرض CDIS لاستضافة الاجتماع الدوري للمجموعة الإقليمية للمنطقة العربية بالاتحاد وهو ما يؤكد مكانة مصر المهمة في مجال الأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، حيث يوفر المعرض فرصة فريدة تجمع خبراء الصناعة وصناع القرار تحت سقف واحد، لبحث التحديات والفرص في مجال الأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، كما نسعي إلي تعزيز التعاون الاستراتيجي بين اللاعبين الإقليميين والدوليين وإقامة الشراكات والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، لتمكينهم من تحقيق أهدافهم. كما سيوفر فرصة للمشاركين للتواصل والتعلم واستكشاف أحدث التطورات في الصناعة.

ويعتبر مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات (CDIS-EGYPT) الحدث الأول من نوعه فى مصر لتسليط الضوء على الوضع الراهن ومستقبل الأمن السيبراني محليًا ودوليًا ومناقشة مستجدات القطاع بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، وذلك دعمًا للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي بالدولة المصرية وفي إطار إهتمام الدولة المصرية بملف الأمن السيبراني وأمن المعلومات.

كما يستهدف مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT كافة المهتمين بقطاع الأمن السيبراني بدءًا من الطلاب وحديثي التخرج المهتمين بالتخصص في هذا المجال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني والاستخباراتي، مديري أمن المعلومات ورؤساء أقسام المعلومات وكبار ضباط الأمن وكبار التقنيين.

إضافة إلى رواد صناعة الأمن السيبراني والاستخباراتي والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار، بجانب إطلاق “هاكاثون” خاص لطلاب الجامعات ورجال الأعمال تحت إشراف وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة حلوان والذي سيساهم في تقديم وتعزيز السوق المحلي بالمواهب الشبابية المهتمة بمجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا الفضاء الإلكتروني.