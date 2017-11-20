انعقاد الأعلى للموانئ بتشكيله الجديد.. في ديسمبر

السيد فؤاد: يعقد المجلس الأعلى للموانئ اجتماعًا بالتشكيل الجديد، نهاية ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من انتخابات المنظمة البحرية الدولية «IMO»، التى تلقى اهتماما من القائيمن على النقل البحرى خلال المرحلة الحالية. يترقب السوق الملاحى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ فى…

السيد فؤاد:

يعقد المجلس الأعلى للموانئ اجتماعًا بالتشكيل الجديد، نهاية ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من انتخابات المنظمة البحرية الدولية «IMO»، التى تلقى اهتماما من القائيمن على النقل البحرى خلال المرحلة الحالية.

يترقب السوق الملاحى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ فى تشكيله الجديد، بموجب قرار مجلس الوزراء 2453 لعام 2017، الذى أجرى تعديلات جوهرية على التشكيل الخاص بالمجلس.

تكثف وزارة النقل وقطاع النقل البحرى، وهيئة قناة السويس جهودها فى انتخابات عضوية المنظمة البحرية الدولية «imo» على التصنيف «c»، خلال الانتخابات التى تجرى فى الفترة من 28 الجارى حتى الأول من ديسمبر.

يأتى ترقب السوق بسبب إجراء التعديلات التى طلبها السوق الملاحى على قرارات 488 لعام 2015، و800 لعام 2016، الخاصة بمقابل الانتفاع بالموانئ المصرية.

من أهم التغيرات التى طرأت على التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للموانئ، أنه أصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحال عدم حضوره، ينوب عنه وزير النقل، الذى كان يترأس مجلس الإدارة فى التشكيل السابق.

وإدراج رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأول مرة، بدلا عن هيئة موانئ بورسعيد، ونقل تبعية 6 موانئ بمنطقة القناة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أضيف رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس غرفة ملاحة البحر الأحمر، فى الوقت الذى كان الاكتفاء فى التشكيل السابق، برئيس غرفة الملاحة المركزية الذى كان ينوب عن غرف الملاحة الأربعة «الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، البحر الأحمر».

انتقد مصدر اختيار غرفيتن فقط من غرف الملاحة، وعدم إدراج غرفة ملاحة دمياط وبورسعيد، رغم أن غرفة ملاحة البحر الأحمر ليس لها تشكيل حاليا، وتواجه بعض المشكلات فى الانتخابات الخاصة بها منذ قرابة العامين.

وأضيف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وهو أول مرة يدرج بالتشكيل الخاص بالمجلس الأعلى للموانئ.

أكد المصدر أن تخفيض عدد الخبراء فى مجال الموانئ البحرية واللوجيستيات من الجامعات، أو بيوت الخبرة المتخصصة إلى 2 فقط فى التشكيل الجديد، بعد أن كان 3 من ذوى الخبرة فى تشكيل محلب.

ووصل عدد الأعضاء الذين ألغيت عضوياتهم بالتشكيل الجديد إلى 7 أعضاء، تضم تلك القائمة «المستشار القانونى لقطاع النقل البحرى، المستشار القانونى لوزارة النقل، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل الذى يعد عنصرا مسئولا عن تخطيط مشروعات النقل البرى كالسكة الحديد والطرق والكبارى والأنفاق ويماثل فى وزارة النقل رئيس قطاع النقل البحرى».

وألغيت عضوية «المسئول عن الموانئ التخصصية بقطاع النقل البحرى» الذى كان مدرج فى التشكيل السابق لأول مرة، علاوة على رئيس هيئة النقل النهرى، ورئيس هيئة السكة الحديد «ومستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى.

ويتشكل المجلس بعضوية كل من رئيس قطاع النقل البحرى، رئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدنى، رؤساء هيئات الموانئ الثلاثة» الإسكندرية، دمياط، البحر الاحمر«، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى البرية والجاف.

وممثل عن كل من الوزارات التالية لا تقل درجته عن الفئة الممتازة ( الدفاع، السياحة، الاستثمار، الداخلية)، مع إلغاء الفقرة التى كانت تنص على» وممثل عن أمن الموانى – أمن الجوازات – الأمن الوطنى – الأمن العام يختارهم وزير الداخلية.

ويختص المجلس الأعلى للموانئ بوضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية، والمنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، ومراجعة مقابل الخدمات التى تؤديها الجهات المختلفة العاملة فى الموانئ.

واقتراح تعديل التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهرى، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال الأجهزة داخل الموانئ، لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفايتها.

ويقوم ببحث العوائق والمشاكل التى تعترض تسيير البضائع وحركتها، سواء الصادرة أو الواردة، ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومى، وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تطرحها وزارة النقل والخاصة بتطوير النقل البحرى.

ولفت قرار إنشاء المجلس إلى أنه يجتمع كل 3 شهور على الأقل أو كلما دعت الحاجة، على أن يكون له أمانة فنية من قطاع النقل البحرى تتولى محضر لكل جلسة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من وزير النقل.

ونص القرار على أن للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته أو الاستعانة به من ممثلى الجهات الحكومية الأخرى، أو من خبراء النقل البحرى والموانئ من غير أعضائه، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولفت بعض أعضاء غرف الملاحة إلى أن التصويت على قرارات المجلس تصب فى الصالح الحكومى، لا سيما أن الحكوميين فى هذا التشكيل فى غير صالح السوق الملاحية، ويمثله فقط عنصرين، هما رئيسى غرفة ملاحة الإسكندرية والبحر الأحمر.