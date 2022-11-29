انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الثاني لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في جلسته الثانية، برئاسة الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الجهاز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الوزارات والهيئات المختلفة، وذلك بالمقر الرئيسي للجهاز.

وناقش المجلس بعض الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع وجدول الأعمال والمتعلقة بإدارة شئون الجهاز، خاصة ضرورة تفعيل الدور العلمى والمجتمعي للجهاز على السواء .

وأضاف رئيس الجهاز أن أى قرارات تصدر عن مجلس الإدارة هي قرارات نافذة لا يجوز الطعن عليها.

وأكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق المتواصل بين كافة الأجهزة التنفيذية والمؤسسات العلمية من أجل ضمان نجاح الجهاز في تحقيق رؤيته وأهدافه بما يتماشى مع ظروف المرحلة الراهنة، كما لفت إلى ضرورة وضع برنامج عمل مخطط يستهدف الاستفادة من كافة الدراسات حول الإمكانات والموارد المتاحة لدى الجهاز واستغلالها الاستغلال الأمثل على أرض الواقع، واستثمار النتائج والتوصيات لهذه الدراسات بما لا يخل باللوائح والقوانين المنظمة.

وناقش مجلس الإدارة العديد من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالوضع الحالي والرؤى المستقبلية فيما يتعلق بمهام الجهاز، فيما أثمر الاجتماع عن عدة قرارات مؤيدة وداعمة لدور الجهاز وتخدم الأهداف التي أنشئ من أجله، وتعزز المحاور الرئيسية للتنمية وجودة الأداء منها ما يتعلق بالموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بأنشطة الجهاز ، وإقرار الأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

حضر الاجتماع كل من المستشار مختار جبر رئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة ، والدكتور حسين مصطفى منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، واللواء طب إسلام عطية ريان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، والدكتور عمرو حموده زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، والمستشار أحمد عابدين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز ، و اللواء العربي أحمد يوسف مستشار رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة، ومحمد عبد ربه مهران رئيس الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية.

كما حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا للكهرباء في وزارة الموارد المائية والري، والمهندس خالد ضياء الدين المستشار الفني للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة هالة محمد عبد الرؤوف مدير إدارة التنمية الحضارية بوزارة التنمية المحلية، ومحمد حجاج مدير عام التراخيص للفنادق والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور محمد سامح عنتر مدير عام محميات المنطقة المركزية بوزارة البيئة، ومجدى مرعي عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية.