 انعقاد اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

انعقد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

وقد شارك في حضور الاجتماع افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، بتقديم عرض تقديمي موجز عن أداء المتحف وأعداد الزائرين به خلال الشهر الماضي ونسبة الإيرادات التي حققها، مشيراً إلى تزايد إقبال الزائرين خلال الشهر من الأجانب والمصريين.

كما أطلع الدكتور أحمد غنيم، أعضاء المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الشهر الماضي والتي من بينها تنظيم المتحف للملتقى العلمي الثاني لمركز صيانة وترميم الآثار والذي شارك به عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في علوم صيانة وترميم الآثار، بجانب العديد من الفعاليات التراثية والفنية وآخرها فاعلية تراث الشرقية والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات تراث المحافظات المصرية المختلفة لتسليط الضوء على تراث هذه المحافظات ونشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري بين جميع فئات المجتمع.

كما أشار الدكتور أحمد غنيم إلى تنظيم المتحف لمجموعة من الأنشطة والفعاليات والورش احتفالاً بشهر رمضان الكريم تحت عنوان “بروح رمضانية”، وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.

كما تم مناقشة والموافقة على مذكرة التفاهم المُقترح توقيعها بين هيئة المتحف ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز مهارات الشباب المُشاركين بمبادرة بناة مصر الرقمية التي تنفذها الوزارة، وتنفيذ بعض مشروعات هؤلاء الشباب المتعلقة بالمتحف.

كما تم أيضاً مناقشة والموافقة على استخدام السماعات الخاصة بنظام المرشد الصوتي لزائري المتحف داخل قاعة المومياوات الملكية نظراً لعدم إمكانية تقديم الشرح داخل القاعة من قبل المرشدين السياحيين لأسباب ترجع للحفاظ على المومياوات ومعدلات ومدة التواجد داخل القاعة، وسيتم الإعلان عن بدء تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وعقب انتهاء الاجتماع، قام أعضاء المجلس بجولة بالمنطقة التجارية بالمتحف للاطلاع على مستجدات الأعمال بها وببعض الأماكن بها التي من المقرر افتتاحها قريباً.