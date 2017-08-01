انطلاق ورش التمثيل والحكي بمسرح الشباب فى أكتوبر

سلوى عثمان تستقبل فرقة "مسرح الشباب"، التابعة للبيت الفني للمسرح، طلبات المشاركة في ورشتي التمثيل والحكي المجانيتين لشباب المسرحيين، والمقرر انطلاقهما خلال أكتوبر المقبل، ويستمر التقديم للورشتين حتى 26 أغسطس الحالي.قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، إن الفرقة أعلنت عن برنامج الور

سلوى عثمان



تستقبل فرقة “مسرح الشباب”، التابعة للبيت الفني للمسرح، طلبات المشاركة في ورشتي التمثيل والحكي المجانيتين لشباب المسرحيين، والمقرر انطلاقهما خلال أكتوبر المقبل، ويستمر التقديم للورشتين حتى 26 أغسطس الحالي.

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، إن الفرقة أعلنت عن برنامج الورش التدريبية بعد موافقة المخرج إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح.

وأضاف أن إقامة مثل هذه الورش تأكيد لدور مسرح الشباب فى دعم المواهب المسرحية الشابة وتطوير قدراتها في مجالي التمثيل والحكي وكل فنون الأداء، مؤكدًا دعم الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة لهذا المشروع، وتشجيعه له؛ انطلاقا من تأكيد دور الوزارة في استيعاب طاقات الشباب.

وأكد أن ورشة التمثيل هى ورشة متخصصة لتعليم فنون التمثيل والأداء، يتم خلالها التدريب على فنون التمثيل والإخراج ومهارات الارتجال، والكتابة، والديكور، والأزياء، والغناء والموسيقى والرقص، وتستمر الورشة مدة 6 أشهر تبدأ من أول أكتوبر 2017 وتنتهى فى مارس 2018، حيث تنتهى بمشروعات تخرُّج وعرض مسرحى كبير يقدم للجمهور، ويشارك فى التدريب بالورشة مجموعة من المتخصصين فى فنون الأداء بأشراف المخرج أحمد طه، ويشترط لدخول الورشة أن تكون الفئة العمرية ما بين 18 و45 سنة.