انطلاق ورشة عمل عن تنمية قدرات التنبؤات بالعواصف الترابية

دعاء محمود انطلقت فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران المدنى، ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحت عنوان "تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية"، اليوم السبت، المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري، تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران ا

دعاء محمود

انطلقت فعاليات ورشة العمل التي تستضيفها وزارة الطيران المدنى، ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحت عنوان “تنمية قدرات المنطقة العربية في مجال التنبؤات بالعواصف الترابية والرملية”، اليوم السبت، المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري، تحت رعاية شريف فتحي وزير الطيران المدني.

يأتي ذلك، بحضور الدكتور هشام عبد الغني ممثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لغرب آسيا، وطارق صادق ممثل لجنة الاقتصاد وقسم الموارد المائية ( الاسيكوا)، وعبد المجيد حداد المنسق الإقليمي للتغيرات المناخية وممثل برنامج الامم المتحده للبيئة، وعدد كبير من الخبراء المختصيين في مجال الأرصاد الجوية على المستوي العالمي والإقليمي.

ورحب الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالحضور، وافتتح ورشة العمل الخاصة بتنمية القدرات في الدول العربية بمجال التنبؤ بالعواصف الترابية والرملية وآثارها على قطاعات الطيران المدني والصحة العامة، بالتعاون مع الأمانه الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ بجامعة الدول العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ( الأسكوا).

وتناقش هذه الورشة عدد من القضايا الهامة التي تهم المنطقة العربية نتيجة وضعها الجغرافي والتغيرات المناخية الصعبة وكيفية مواجهة هذه التغيرات، والتي تزيد من تفاقم آثارها السلبية للطقس وتؤدي إلى حدوث عدد من الكوارث الطبيعة، منها الجفاف والفيضانات وموجات شديدة الحرارة والعواصف الرملية والتربية والعواصف شديدة البرودة.

وفى نفس السياق وبالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب، سيتم عقد الاجتماع الثانى للمنتدى العربى للتنبؤات الفصلية، والاجتماع الثالث للجنة الفرعية لإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ التابعة اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، برئاسة مصر.