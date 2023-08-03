انطلاق ورشة عمل جامعة الدول العربية لمناقشة دعم مجال بناء السفن 7 أغسطس

تنطلق فعاليات ورشة عمل جامعة الدول العربية لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وإنشاء قاعدة بيانات، على مدار يومين في الفترة من ( 7 إلى 8 أغسطس) بمركز المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

‏يأتي ذلك تحت رعاية هيئة قناة السويس، ‏وبتنظيم مشترك مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. في إطار التعاون المثمر بين الجهات الثلاث، وتنفيذا للقرار رقم (516) الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ ( 35) نوفمبر 2022.

يشارك في الورشة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية المشاركة تضم سفراء وممثلي وزارات النقل بالدول المشتركة، وممثلي اتحاد الغرف العربية، ونخبة من الشخصيات الفاعلة في قطاع النقل البحري العربي.

وتناقش جلسات العمل على مدار اليومين رؤية وتجارب الدول العربية ومؤسساتها ودور الاتحادات العربية والوطنية العاملة في مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير المستقبلية، على أن تطرح الورشة في جلستها الختامية مجموعة من النتائج والتوصيات التي تصبو لخلق تعاون عربي مشترك لدعم مجال صناعة وإصلاح وبناء السفن.