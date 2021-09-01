انطلاق موقع شركة أمازون دوت كوم في مصر.. رسميًا

مدبولي افتتح أمس مستودع الشركة في العاشر من رمضان

شهد صباح اليوم تغيير العلامة التجارية لشركة سوق دوت كوم لخدمات التجارة الإلكترونية وانطلاق الموقع الرسمي لشركة أمازون في مصر.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء افتتاح مُستودع شركة أمازون في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية،

وأوضح رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا المستودع، والذي تم تجديده، يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جزءًا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

وتابع أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، وسيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

في الوقت نفسه نوّه نائب رئيس الشركة بأن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، وتحتل السوق المصرية المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية

وتشمل الوظائف المتاحة لدى شركة أمازون مصر، العديد من المجالات منها مهندسو تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، ومشرفو محطة الوردية الوسطى، ورئيس السياسة العامة، ومدير برامج جديدة، وغيرها من الوظائف.

يشار إلي أن شركة سوق دوت كوم تأسست في عام 2009 ثم استحوذت عليها أمازون الأمريكية في عام 2017