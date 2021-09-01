اتصالات وتكنولوجيا

انطلاق موقع شركة أمازون دوت كوم في مصر.. رسميًا

مدبولي افتتح أمس مستودع الشركة في العاشر من رمضان
المال - خاص 10:59 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 10:59 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد صباح اليوم تغيير العلامة التجارية لشركة سوق دوت كوم لخدمات التجارة الإلكترونية وانطلاق الموقع الرسمي لشركة أمازون في مصر.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء افتتاح مُستودع شركة أمازون في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية،

وأوضح رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا المستودع، والذي تم تجديده، يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جزءًا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

اقرأ أيضا  عمرو طلعت : الاستثمار في العقول البشرية ركيزة أساسية للنهوض بصناعة الاتصالات

وتابع أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، وسيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

في الوقت نفسه نوّه نائب رئيس الشركة بأن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، وتحتل السوق المصرية المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية

اقرأ أيضا  فوربس تضع «فاليو» ضمن أقوى 5 تطبيقات لتكنولوجيا الخدمات المالية بالشرق الأوسط

وتشمل الوظائف المتاحة لدى شركة أمازون مصر، العديد من المجالات منها مهندسو تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، ومشرفو محطة الوردية الوسطى، ورئيس السياسة العامة، ومدير برامج جديدة، وغيرها من الوظائف.

يشار إلي أن شركة سوق دوت كوم تأسست في عام 2009 ثم استحوذت عليها أمازون الأمريكية في عام 2017

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

فوربس تختار «فوري» كأفضل تطبيق مدفوعات إلكترونية في الشرق الأوسط

محمود جمال 11:42 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

هواوي تطلق نظام مؤتمرات الفيديو IdeaHub في مصر

المال - خاص 10:35 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

فوربس تضع «فاليو» ضمن أقوى 5 تطبيقات لتكنولوجيا الخدمات المالية بالشرق الأوسط

مصطفى طلعت 5:05 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

تعرف على أسعار ومواصفات هواتف OPPO Reno 6 وOPPO Reno 6 5G في مصر

المال - خاص 12:16 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

جارتنر : 557.3 مليار دولار إنفاق متوقع للحكومات على تقنية المعلومات في 2022

محمود جمال 12:00 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

في أولى مراحل «حياة كريمة».. «المصرية للاتصالات» تزود 1413 قرية بكابلات الألياف الضوئية

المال - خاص 11:39 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21