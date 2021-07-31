انطلاق موسم صيد الأسماك البحرية منتصف سبتمبر المقبل

تستعد الأسواق لاستقبال موسم صيد الأسماك البحرية من المصايد البحرية بداية من 15 سبتمبر 2021 حتى 1 مايو 2022، وتتوافر أسماك البحر الأبيض المتوسط من الإسكندرية ودمياط والسويس، مع إعادة افتتاح موسم الصيد مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحظر لحماية الحياة الطبيعة .

وأكد تقرير صادر عن هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة إن يتم اغلاق المصايد البحرية خلال فصل الصيف لحماية الحياة البحرية وكذلك إتاحة الوقت لكبر الزريعة وتحولها لاسماك بحجم مناسب .

يذكر أن الإقبال يقل على الأسماك خلال الوقت الراهن بالتزامن مع شهر رمضان ،و عيد الأضحى المبارك، لاسيما مع التوجه ناحية اللحوم، مشيرا إلى أن الأسواق ستشهد رواجا خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وقال سعد طاهر، تاجر أسماك بسوق العبور، إن الكميات المعروضة في السوق حاليا قليلة جدا وقاصرة على أنواع معينة فقط مثل البوري والبلطى وبعض أسماك البحر الأحمر المتاح فيه الصيد نسبيا، وأسماك المزارع والأنواع المجمده من الماكريل والفيليه والسيبيا.

وأكد طاهر أنه تعاود محال الأسماك للعمل من إجازة العيد، بعد انتهاء إجازة العيد بحوالي 10 أيام ما عدا بعض المحال السياحية التي يتردد عليها المواطنون الذين لا يتناولون اللحوم، وعادة ما تكون أسعارها أعلى من السوق بحوالي الثلث.

وعن أسعار الأسماك بسوق العبور، تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي، اليوم، بين 20 و22 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 جنيها و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 55 و65 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.