انطلاق موسم حصاد المانجو في محافظات الصعيد

انطلق موسم جني المانجو في عدة مناطق مصرية مثل أسوان والأقصر وسيناء خاصة للأصناف الزبدة والبلدية وتيمور سريعة النضج والتي تسبق محافظة الإسماعيلية أكبر وأشهر محافظة في إنتاج “ملكة الفواكه” إلا أن المحصول ما زال يواجه متاعب المناخ كالعام الماضي.

وطبقا لمتعاملين في السوق فإن سعر كيلو المانجو الزبدية علي أرضه تبلغ 10 جنيهات وللمستهلك 20 جنيها في ظل تراجع أسعار أغلب أصناف الفواكه مثل البطيخ والعنب في الأسواق.

تستعد وزارة الزراعة ممثلة فى معهد البساتين لتسجيل أصناف جديدة من الفاكهة المتحملة للتغيرات المناخية خاصة المانجو بعد تأثر المحصول هذا الموسم بالمناخ الحار والرياح الساخنة.

وقال الدكتور أحمد حلمى وكيل معهد بحوث البساتين التابع لوزارة الزراعة لـ”المال”، إن هناك تراجعا فى إنتاجية المانجو هذا العام بنسبة %30 نتيجة الحرارة الشديدة التى أدت إلى تدمير الأزهار فى شهر مارس الماضى، مشيرا إلى أن المعهد مهتم بتسجيل أصناف فاكهة لأول مرة خصوصا المانجو، وتتميز هذه الأصناف بأنها تستطيع مواجهة التغيرات المناخية المختلفة.

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سوف تكون هناك أصناف جديدة من الفاكهة تستطيع مقاومة التغيرات المناخية، منها المانجو “ملكة الفواكه” والبرتقال والعنب وذلك لحل المشكلات الموجودة فى الأصناف الحالية.

وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل على استنباط أصناف تستطيع مقاومة الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى العمل على استنباط أصناف جديدة تتحمل العطش.

وأشار إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها المعهد بتسجيل أصناف فاكهة جديدة منذ فترة طويلة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لـ”المال” إن أسعار المانجو متباينة فى الأسواق بنسبة إلا أن الأصناف الشعبية بـ 25 جنيها.

وأضاف أن متوسط سعر كيلو المانجو فى سوق الجملة يتراوح بين 8 و 15 جنيها ليصل إلى المستهلك بمتوسط سعر يصل إلى 25 و35 جنيها بالأسواق حتى الآن.

وكان “العفن الهبابى” قد انتشر بين أشجار محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية هذا العام نتيجة الحرارة الشديدة، مما نتج عن ذلك تلف فى جزء من المحصول قبل مرحلة الجنى.

و”العفن الهبابى” هو مرض ينتج عن نمو بعض الفطريات الرملية على المادة العسلية اللزجة التى تتركها بعض الحشرات على الأوراق مثل حشرة المن والبق الدقيقى والحشرة القشرية.

كما ساهمت أيضا التغيرات المناخية خلال العام الحالى فى تلف محصول الإسماعيلية، وفقا لقول متعاملين بسوق المانجو.

وتقترب مساحة زراعة المانجو فى مصر من 300 ألف فدان أغلبها فى محافظة الاسماعلية، وفقا لتقديرات رسمية نشرت فى وقت سابق، كما بدأ موسم المانجو الأساسى فى مصر، حيث يطرح المحصول منذ منتصف يوليو الجارى وحتى آخر أغسطس.