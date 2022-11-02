انطلاق موسم جمع الفاصوليا الخضراء (صور)

انطلق موسم حصاد الفاصوليا الخضراء في محافظة بني سويف للسوقين المحلية والتصديرية حيث تتراوح أسعار الكيلو من 10 إلي 15 جنيها علي أرضه وسط توقعات بإنتاج وفير ومقابل جيد للمزارعين.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة حصلت “المال ” علي نسخة منه أنه طبقا لتعليمات وزارة الزراعة وتعليمات المديريات الزراعية بالمحافظات يتم متابعة عمليات الحصاد ورعاية وضمان الوصول لتسويق جيد للمزارعين من خلال الإشراف علي المشروعات التسويقية التي تقوم بها بعض الجمعيات التي تقوم بتجميع وتصدير الفاصوليا بأسعار مجزية للمزارعين .

وأضاف التقرير أن المهندس عصام الدين محمد فهمي مدير مشروع ” برايم ” في مصر قال إنه تقرر استمراره في محافظة بني سويف من خلال أنشطة جمعية شريف باشا جاري حيث تم البدأ بجمع محصول الفاصوليا الخضراء التصديرية صنف “سيبارس” .

المزارعون يجمعون محصول الفاصوليا الخضراء

ولفت التقرير إلى أن هذه الكميات تمت لصالح تعاقد شركة “النيل” في قرية ” نعيم ” في حضور المهندس سليمان إبراهيم مدير جمعية شريف باشا.

وتأسس مشروع “برايم ” في 2019 هو مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين ” بهدف تسهيل إنفاذ الصادرات من محافظات مصر المختلفة إلي الأسواق العالمية بالتعاون بين وزارة الزراعة وصندوق “الإيفاد ” أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الزراعة .

و أكد الدكتور محمد القرش، المدير التنفيذي لمشروع دعم صِغار المزارعين أن ” برايم ” تساهم بدعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين في المحافظات المختلفة .

وأضاف أن “برايم ” يستهدف توفير الخبرات الزراعية والممارسات الزراعية الجيدة لصغار المزارعين وتدبير قروض لهم لضمان نجاح مشروعاتهم الإنتاجية المختلفة خاصة من الخضر التصديرية مثل البامية والفاصوليا والبسلة الخضراء وغيرها .

عمليات حصاد الفاصوليا في بني سويف

وأوضح “القرش” أن مشروع ” برايم ” ساهم في تحقيق مبادرات تسويقية في بعض المحافظات خاصة شمال الصعيد من إجمالي 7 محافظات علي مستوي الجمهورية حيث تمت بالتعاون بين وزارة الزراعة وصندوق “الإيفاد ” .

وذكر متحدث الزراعة أن مشروع ” برايم ” انطلق في 2019 ويقدم جهودا حتي الآن حيث يتم العمل على استكمال المشروع، وتحقيق عوائد علي أرض الواقع .

وأضاف “القرش”، أن المشروع يهدف إلى زيادة دخل 50 ألف أسرة ريفية في مصر ويستفيد منه بشكل مباشر أو غير مباشر مليون شخص، كما أنه يجرى دعم التسويق لديهم، من خلال توفير منافذ متميزة في المحافظات، التي جرى تنفيذ المشروع بها بأسعار عادلة.

يذكر أن مشروع “برايم ” يعتمد منهج التدريج، لتدريب المستهدفين، على تنمية قدراتهم التسويقية، وإخراج كوادر جيدة لوزارة الزراعة، مبينا أن المشروع يأتي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج التنمية الزراعية.