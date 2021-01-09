اقتصاد وأسواق

انطلاق موسم توريد قصب السكر من مزارع قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة

انطلاق موسم حصاد القصب
الصاوي أحمد 1:50 م, السبت, 9 يناير 21 1:50 م, السبت, 9 يناير 21

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أطلق قطاع الإنتاج موسم كسر القصب في مزارع محطة المطاعنة ومحطة كوم أمبو أمس ، برعاية الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج الزراعى بوزارة الزراعة .

وأكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس القطاع أنه تم البدء بكسر محصول القصب بمزرعة المطاعنة وكوم أمبو تمهيدا لنقله للمصانع المتعاقد معها قطاع الإنتاج، حيث بدأ العاملون بمزارع المطاعنة وكوم أمبو التابعة لقطاع الإنتاج في الحصاد .

ولفت السباعي إلى أنه يتم كسر المحصول وتحميله على جرارات زراعية لنقله للمصانع مشيدا بجهود العاملين بمزرعة المطاعنة وكوم أمبو ومزارع وجه قبلى وذلك للنجاح المنقطع النظير لمحصول قصب السكر.

وتعتبرالمحاصيل السكرية قصب السكر وبنجر السكر من المحاصيل الزراعية التصنيعية الإستراتيجية المهمة إذ تأتي أهميتها في المرتبة الثانية بعد محصول القمح.

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يذكر أن مساحات شاسعة من مزارع قطاع الإنتاج بوجه بحرى مزروعة ببنجر السكر ومساحات واسعة بوجه قبلى مزروعة بمحصول قصب السكر وخصوصا بمزرعة المطاعنة ومزرعة كوم أمبو.

وأكد النوبي أبو اللوز أمين صندوق نقابة الفلاحين ومن كبار مزارعي القصب بالأقصر أن موسم القصب جديد الموسم الجديد، نتيجة ملائمة المناخ خلال شهور الصيف الممتد .

وأوضح أبو اللوز أن ما أثر علي موسم القصب هو أسعار الأسمدة الزراعية ضربت محصول القصب بعدما ارتفعت عن السنوات الماضية، وأن سعر شيكارة الأسمدة وصلت فى الجمعيات الزراعية إلى 165 جنيها هى غير متوفرة بشكل كبير مما يضطر المزارع إلى شرائه بسعر السوق السوداء إلى 250 جنيها .

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وطالب أبو اللوز بزيادة سعر التوريد إلى 1000جنيه ،نظرا لارتفاع تكاليف الفدان حاليا وأنه مع ذلك ينتج 40 طن فقط وهي كمية ثابتة ،ويوجد أزمة كبيرة تتمثل فى ارتفاع أجرة العمالة وشحن المحصول ونقله من الأراضى المزورعة إلى جرارات ومقطورات القصب فى المكان المخصص لها.

وتنتج مصر سنويا 10ملايين طن من القصب يتم عبرها ضخ مليون طن سكر في السوق ويستمر الموسم إلي شهر يونيو المقبل من كل عام .

وأكد أبو اللوز أن تكلفة الفدان ارتفعت هذا الموسم إلي25 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه للفدان الموسم الماضي، بعد ارتفاع تكلفة الزراعة والري والأجور وثبات أسعار التوريد وتقليص حصة السماد المدعم لدي الجمعيات الزراعية.

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ومن جانبه، قال أحمد عسكر مزارع قصب في الأقصر أن متوسط إنتاجية الفدان هي 40 طنا فقط تدر 28800جنيه بينما ترتفع التكلفة إلي 25 ألف جنيه ويصبح مكسب المزارع طوال أيام العام هي 3800جنيه .

يذكر أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بوصول النسبة هذا العام الي 80% ومددت الحكومة أكثر من مرة قرارات حظر استيراد السكر الخام .

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بقلم الصاوي أحمد

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