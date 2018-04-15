انطلاق موسم توريد القمح ونقاط لتجميع المحصول في المحافظات

"الزراعة " :9.5 مليون طن إنتاجية متوقعة الموسم الجاري200ألف فدان زيادة في مساحة القمح الصاوي أحمد بدأت الحكومة "ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والوزارات المعنية، اليوم الأحد استقبال موسم حصاد وتوريد القمح، بتجهيزجميع الشون وصوامع التخزين لاستيعاب كافة الكميات الموردة من الأقماح .و

“الزراعة ” :9.5 مليون طن إنتاجية متوقعة الموسم الجاري

200ألف فدان زيادة في مساحة القمح

الصاوي أحمد

بدأت الحكومة “ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والوزارات المعنية، اليوم الأحد استقبال موسم حصاد وتوريد القمح، بتجهيزجميع الشون وصوامع التخزين لاستيعاب كافة الكميات الموردة من الأقماح .

وأكد ممدوح حمادة رئيس الأتحاد التعاوني الزراعي إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة ،سواءا في مساحات تابعة للجميعات الزراعية أو تأجير مساحات في حالة عدم توافر المساحات .

وأوضح حمادة أنه تم اللجوء للنقاط التجميع منذ الموسم الماضي ، للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم بأية أعباء إضافية لأفتا إلي انه يتم تذليل كافة العقبات التى تواجه عمليات التوريد.

وقال حسين عبدالرحمن النقيب العام للفلاحين في تصريحات خاصة لـ”المال ” أن المزروع من الاراضي بالقمح اكثر من 3 مليون 200الف فدان ومن المتوقع أن تنتج أكثر من 9.5 مليون فدان .

وتوقع “عبد الرحمن ” أن تتسلم “الحكومه” 4مليون طن بالاسعار المعلنه وهي 570 جنيه للاردب درجة نقاوه 22 و585 للاردب درجة نقاوه 23 و600 جنيه لدرجة 23.5 .

كما توقع “عبد الرحمن “أنه يكون موسم هذا العام ناجحا دون مشاكل أو أزمات نظرا لتقارب إلسعر المحلي للسعر العالمي مما يمنع مشكلة الخلط للاستفاده من فرق السعر كما أن كثرة الشون والصوامع يمنع التكدس الذي عاني منه الفلاحين الاعوام السابقه كم أن اعلان وزارة التموين عن تسلم ثمن المحصول في مده أقصاها أسبوع يشجع الفلاحين على التوريد.

