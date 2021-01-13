انطلاق موسم تصدير البصل أواخر فبراير المقبل

تستعد شركات انتاج وتصدير البصل بمختلف أنواعه لموسم التصدير الجديد2021 الذى يبدأ فى أواخر فبراير وحتى ديسمبر من كل عام وسط توقعات بارتفاع المكاسب نتيجة تعرض الهند -أكبر مصدر -لفياضانات التهمت المحصول خلال الفترة الحالية.

وأكد محمود محمد مصدر بصل من وادى النطرون،أن هناك تعاقدات جديدة أُبرمت على البصل الجديد تمتد من آخر شهر فبراير المقبل حتى نهاية ديسمبر.

وأوضح أن هذة التعاقدات تشمل كل أنواع البصل المصرى أبيض أو ذهبى وأحمر خلال الموسم الجديد وتعتبر مصر من أبرز الدول فى العالم فى إنتاج وتصدير البصل الطازج بمختلف أنواعه وألوانه.

وأكد محسن البلتاجى رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية “هيا” أن العديد من المستوردين فى دول مختلفة اتفقوا على استيراد البصل الأبيض وهى روسيا ودول الاتحاد الاوروبى والبصل الذهبى فى الاردن والبصل الاحمر فى الخليج ودول الاتحاد الاوروبى.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول لاتزال فى مراحل التفاوض مثل إندونيسيا و بقية دول شرق آسيا ،كما سيتم تصدير بعض شحنات البصل إلى دول أفريقيا ،مشيرا إلى أن فيروس كورونا من الممكن أن يؤثر على بعض مواعيد الشحنات ولكن دون الغاء.

وأوضح تقرير صادر عن وز ارة الزراعة أن عن حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، بلغ 5.153 مليون طن رغم ظروف تفشى فيروس كورونا وتأثر حركة والنقل التجارة العالمية وهو ما يوضح نجاح مصر فى ادارة الصادرات الزراعية رغم هذه التحديات.

وأكد التقرير أن أهم الصادرات الزراعية فى هذه الفترة هى الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الفاصوليا الطازجة، الجوافة، الفلفل،‏ بإجمالى 3 ملايين و554 ألفا و359 طنا.

وأضاف التقرير أنه تم تصدير 431 ألف و552 طن بصل خلال العام الماضى محتلا المركز الثالث فى الصادرات.