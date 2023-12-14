انطلاق موسم الصيد في مزرعة برسيق السمكية

افتُتح اليوم موسم الصيد في واحدة من أكبر المزارع السمكية على مستوى الجمهورية وهى مزرعة برسيق السمكية التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، بحضور اللواء يوسف شباط المشرف العام على المنطقة الغربية للثروة السمكية، المهندس عصام عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للمزارع، والدكتور خالد كمون مدير إدارة المزارع بالمنطقة الغربية ، والمهندس شعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق، والمهندس مهدي مرعي نائب مدير مزرعة برسيق ، والمهندس سامي الجميعي مدير الإنتاج بالمزرعة.

صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز بأن جهاز حماية وتنمية البحيرات يحرص على استغلال كافة الموارد المتاحة لديه ، كما يتبنى رؤية واضحة هدفها رفع كفاءة المزارع السمكية وتطويرها لتحقيق أفضل معدلات الإنتاج، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقطاع الثروة السمكية، ودعمه العديد من الملفات الهامة ، على رأسها ملف الاستزراع السمكي، وزيادة الإنتاجية من الأسماك خاصًة وأنها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطن ويحقق الأمن الغذائي في مصر ، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى السوق العالمية، ويعزز من الدور الذي يلعبه القطاع السمكي في الاقتصاد القومي.

كما وجّه فرحات الشكر لجميع العاملين القائمين على عمليات الصيد وفرز الأسماك بالمزرعة ، مثمنًا الجهود المبذولة في سبيل إنجاح هذا الموسم ، متمنيًا موسم صيد زاخر بأجود أنواع الأسماك، وأضاف : “إن افتتاح موسم الصيد بالمزرعة لهذا العام هو بداية مبشرة وحصاد عام كامل من الجهود المخلصة والعمل المتواصل كي نصل إلى أعلى نسب الإنتاج السمكي”.

وصرح الدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل أنه خلال موسم الصيد الحالي لعام 2023 /2024 تخطى الإنتاج في اليوم الأول 20 طن تقريبًا من مختلف أنواع الأسماك (البلطي ، العائلة البورية ، المبروك) من حوض سمكي تبلغ مساحته 2.5 فدان، لافتّا إلى أن باكورة الإنتاج هذا العام تأتي مبشرة ، وأضاف أن الشركة المصرية للصيد ومعداته تقوم بتسويق إنتاج المزارع السمكية التابعة للجهاز لهذا الموسم.

من جانبه ، أوضح المهندس عصام عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للمزارع أنه لأول مرة يبلغ متوسط إنتاجية الفدان هذا العام 8 أطنان أي زيادة في الإنتاج حوالي 3 طن مقارنةً بموسم الصيد الماضي ، مشيرًا إلى أن المستهدف من الإنتاج في المرحلة الأولي 120 طن وينتهي في 15 يناير ، بينما المستهدف في المرحلة الثانية 380 طن وينتهي بحلول 30 إبريل 2024 .

يُذكر أن مزرعة برسيق تقع في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ، وتبلغ مساحتها 2000 فدان ، وتتميز المزرعة بتطبيق نظم الاستزراع شبه المكثف لتحقيق التنمية الرأسية فى قطاع الاستزراع السمكي ، ويتنوع إنتاجها بين أسماك البلطى ، وأسماك البورى والطوبار (العائلة البورية) ، وأسماك المبروك.