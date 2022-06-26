انطلاق موسم التين الشوكي والأسعار ترتفع 100%

يعد محصول التين الشوكي من الفواكه الموسمية ذات الشعبية الكبيرة في غالبية دول العالم، كما يطلق عليها في مصر فاكهة الغلابة ، لأنها متفردة من حيث طريقة البيع والانتشار ويقبل عليها الكبار والصغار على حد سواء نظرا لسعرها الزهيد.

وقامت “المال ” بجولة في سوق أرض اللواء بالجيزة حيث ظهرت بشائر المحصول لدى الباعة الجائلين وقفزت أسعار الواحدة إلى 3 جنيهات والطبق بـ 15 جنيها مقابل جنيهين العام الماضي للواحدة و10 جنيهات للطبق بزيادة 50% في سعر القطعة الواحدة.

وأكد محمود جمال الدين بائع في سوق أرض اللواء لـ “المال ” إنه تم تدشين عمليات البيع اليوم في السوق كما تبلغ أسعار العداية بسوق الجملة 160 جنيها مقابل 80 جنيها العام الماضي بزيادة 100% على الأقل.

واستقبلت الأسواق بشائر التين الشوكي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تكون أسعاره فيه بداية الموسم مرتفعة إلا أنه يتم تخفيضها تدريجيا خلال الموسم ويبلغ سعر الثمرة الواحدة جنيهين حاليا، حيث يقوم البائع بإزالة قشرتها الخارجية السميكة بواسطة سكين ويبيعها للزبون بعد التعبئة.

ومن المعروف والمتداول عالميا عبر المواقع الإخبارية أن للتين الشوكي فوائد ضخمة من إنتاج الزيت باهظ الثمن ، وأيضا في تصنيع الأعلاف مرتفعة البروتين وتحويل الأوراق إلى علف أخضر.

وأكد أبو أمير تاجر خضروات من الجيزة ، أنه لا يتم تداول التين الشوكي في سوق العبور لتجارة الجملة أو حتى أكتوبر بل له أسواق خاصة أو وكالات في محافظة القاهرة مثل سوق باب الشعرية وسوق الوايلي وسوق روض الفرج.

وأضاف أبو أمير في تصريحات خاصة لجريدة ” المال”، أن للتين الشوكي طريقة مختلفة في البيع والشراء في هذه الأسواق ،حيث يباع بالقفص ويحتوي على 100 ثمرة، ويبلغ سعر العداية الواحدة من 150 إلى 160 جنيها حسب درجة الجودة.

وأشار إلى أن ثمن الثمرة الواحدة تكلف البائع المتجول جنيها وبالتالي يكون من المنطقي أن يبيع الواحدة بـ 3 جنيهات للمستهلك.

وصحيا وطبقا لمعلومات متداولة فإن التين الشوكى يلعب دورا مهما فى إمداد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية مثل ، تنظيم مستويات السكر فى الدم ، يساهم تناول ثمر التين فى خفض مستويات سكر الدم بنسبة تصل إلى 48%، كما يحمى من الإصابة بمرض السكرى.

ويقوم التين الشوكي بتحسين صحة الجهاز الهضمى لأنه يحتوى على كمية عالية من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المختلفة لذلك يتسبب تناول التين الشوكى بانتظام، فى تنظيف القولون وتحسين صحته ويحمى من الإصابة بالإمساك وتنظيم عمليات الهضم والإخراج.

كما يعمل التين الشوكي علي تحسين صحة القلب والشرايين لما يتوفر فيه البوتاسيوم والألياف وغيرها من العناصر الغذائية التى تساعد فى خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مما يحمى من تصلب الشرايين.

كما يساهم التين الشوكي فى تقوية المناعة لأنه يعزز صحة الجهاز المناعى لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين ج وهـ ومجموعة من مضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية.

وأخيرا فإن التين الشوكي يقوي العظام والأسنان لما يتمتع باحتوائه على كمية عالية من الكالسيوم، بالإضافة إلى مركبات كيميائية قد تساعد على الوقاية من الالتهابات التى قد تصيب العضلات أو العظام.