انطلاق مهرجان the club plus للألعاب الإلكترونية في مصر غدًا

تستعد شركتا جيت إيسبورتس وإيموشن جروب لتنظيم أكبر مهرجان للالعاب والرياضات الالكترونية في مصر تحت اسم the club plus خلال الفترة من 4 مايو إلي 7 أغسطس المقبل.

وبحسب بيان صادر من شركة ايموشن جروب، فإنه من المقرر فتح باب الاشتراك المجاني في البطولة يوم 4 مايو مجانا ولمدة 15 يوما وستبدأ بنظام التصفيات أونلاين خلال الفترة من 20 مايو إلي 20 يوليو علي أن تقام المباريات النهائية يومي 6 و 7 أغسطس لأول مرة علي الصالة المغطاة بنادي النادي بلس في العاصمة الإدارية بمهرجان رياضي إلكتروني.

وستقام fifa 21 و league of legends بإجمالي جوائز 2 مليون جنيه مقسمة بالتساوي بين اللعبتين علي أجهزة البلايستيشن 4 والكمبيوتر لما لها من شعبية كبيرة بين الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري للالعاب الالكترونية .

ومن المتوقع أن تجذب البطولة نحو 100 ألف مشترك من جميع الفئات العمرية.