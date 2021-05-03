اتصالات وتكنولوجيا

انطلاق مهرجان the club plus للألعاب الإلكترونية في مصر غدًا

حتي 7 أغسطس المقبل بنظام التصفيات أونلاين
محمود جمال 11:47 ص, الأثنين, 3 مايو 21 11:47 ص, الأثنين, 3 مايو 21

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تستعد شركتا جيت إيسبورتس وإيموشن جروب لتنظيم أكبر مهرجان للالعاب والرياضات الالكترونية في مصر تحت اسم the club plus خلال الفترة من 4 مايو إلي 7 أغسطس المقبل.

وبحسب بيان صادر من شركة ايموشن جروب، فإنه من المقرر فتح باب الاشتراك المجاني في البطولة يوم 4 مايو مجانا ولمدة 15 يوما وستبدأ بنظام التصفيات أونلاين خلال الفترة من 20 مايو إلي 20 يوليو علي أن تقام المباريات النهائية يومي 6 و 7 أغسطس لأول مرة علي الصالة المغطاة بنادي النادي بلس في العاصمة الإدارية بمهرجان رياضي إلكتروني.

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وستقام fifa 21 و league of legends بإجمالي جوائز 2 مليون جنيه مقسمة بالتساوي بين اللعبتين علي أجهزة البلايستيشن 4 والكمبيوتر لما لها من شعبية كبيرة بين الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري للالعاب الالكترونية .

ومن المتوقع أن تجذب البطولة نحو 100 ألف مشترك من جميع الفئات العمرية.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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