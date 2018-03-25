انطلاق مهرجان Niche Awards بحضور نخبة من رجال الأعمال ونجوم الإعلام والفن

أحمد حمدي‎كرمت إدارة مهرجان نيش أوردز، مساء أمس، عددًا من نجوم الفن والإعلام بأحد الفنادق بالتحرير، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والمجتمع، منهم الإعلامي ابراهيم عيسى، والمصور العالمي خالد أبو الدهب والكابتن طاهر أبو زيد.وشمل حضور الحفل أيضا كلا من الدكتور أحمد شبانة والدكتور أمجد رسلان والدك



أحمد حمدي

‎كرمت إدارة مهرجان نيش أوردز، مساء أمس، عددًا من نجوم الفن والإعلام بأحد الفنادق بالتحرير، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والمجتمع، منهم الإعلامي ابراهيم عيسى، والمصور العالمي خالد أبو الدهب والكابتن طاهر أبو زيد.

وشمل حضور الحفل أيضا كلا من الدكتور أحمد شبانة والدكتور أمجد رسلان والدكتور وائل غانم والدكتور باسم ذكي ونوريا فاشون ديزاينر، والمايسترو نادر العباسي، والمصمم عمرو حلمي، وملكة جمال مصر هبة هشام.



‎وسلم نادي غالي، رئيس مجلس الإدارة، درع التكريم إلى العديد من نجوم المجتمع المتخصصين في مجال المرأة والتجميل في مختلف المجالات.

‎وتتضمن الحفل عددا من الفعاليات الجديدة وفقرات فنية مختلفة، وأحيت الحفل الفنانة رولا زكي.